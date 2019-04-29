كيف تتصرف عند وقوع هزّة أرضية؟

A + A -

نشرت الصفحة الرسمية لقوى الأمن الداخلي، على موقع "تويتر" مجموعة من التعليمات لكيفية التصرف أثناء الهزات الأرضية للأشخاص الذين يكونون في الداخل، وجاء في التعليمات:



- لا تبادر إلى الخروج أو النزول إلى الملجأ فالبقاء في الداخل أسلم.

- احتم تحت طاولة متينة أو عتبة باب أو في إحدى الزوايا الداخلية حتى انتهاء الهزات.

- ابتعد عن النوافذ والشرفات وعن الأشياء المثبتة على السقوف والجدران (رفوف وثريات).

- غط وجهك أو رأسك بما أمكن أو بيديك بوضعية القرفصاء.

- اقطع كل مصادر الطاقة إذا أمكن.

- إذا كنت في السرير احم رأسك بوسادة أو ما شابه.

- لا تستعمل المصعد الكهربائي.