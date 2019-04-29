كيف تتصرف عند وقوع هزّة أرضية؟

A+
A-
نشرت الصفحة الرسمية لقوى الأمن الداخلي، على موقع "تويتر" مجموعة من التعليمات لكيفية التصرف أثناء الهزات الأرضية للأشخاص الذين يكونون في الداخل، وجاء في التعليمات:
- لا تبادر إلى الخروج أو النزول إلى الملجأ فالبقاء في الداخل أسلم.
- احتم تحت طاولة متينة أو عتبة باب أو في إحدى الزوايا الداخلية حتى انتهاء الهزات.
- ابتعد عن النوافذ والشرفات وعن الأشياء المثبتة على السقوف والجدران (رفوف وثريات).
- غط وجهك أو رأسك بما أمكن أو بيديك بوضعية القرفصاء.
- اقطع كل مصادر الطاقة إذا أمكن.
- إذا كنت في السرير احم رأسك بوسادة أو ما شابه.
- لا تستعمل المصعد الكهربائي.