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جميل السيد من بعبدا: لدى الرئيس ملاحظات على مشروع الموازنة سيطرحها في مجلس الوزراء وسيكون له موقف من حقوق العسكريين

29
APRIL
2019
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يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الرابعة بعد ظهر غد الثلاثاء الاحتفال الذي يقام في قصر بعبدا بغرس "الشجرة المليون" في حديقة القصر الجمهوري، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة والوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID ، وجمعية التحريج في لبنان LRI وستلقى خلال الاحتفال كلمات عدة منها للسفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد ووزير الزراعة حسن اللقيس وعدد من المستفيدين من المشروع. ويختتم الحفل بكلمة لرئيس الجمهورية يليها زرع الشجرة المليون في حديقة الاعمدة في القصر.

 


النائب اللواء جميل السيد
وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم النائب اللواء جميل السيد وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الاخيرة. وقال النائب السيد ان البحث شمل مشروع الموازنة للعام 2019 لا سيما ما يتعلق منها بالاقتراحات التي تتناول حقوق العسكريين في مختلف الاسلاك، وتم التداول في عدد من الافكار والملاحظات.

 

وقال:": في رأيي، قبل المساس بحقوق الموظفين المدنيين والعسكريين ينبغي معالجة الهدر المستمر وتحسين الجباية وزيادة الايرادات لا سيما وان قراءة متانية لمشروع الموازنة تشير الى ان التخفيضات المقترحة تصيب الموظفين الاوادم لان الفاسدين يعتاشون من الرشاوى التي يحصلونها وليس من رواتبهم".

وقال:" عرضت لرئيس الجمهورية ان القسم الكبير من التخفيضات المقترحة في مشروع الموازنة يتركز على العسكريين المتقاعدين في الاسلاك الامنية، مع العلم ان ثمة مؤسسات فيها موظفون لا يعملون، واخرى لا يحضرون، اضافة الى مؤسسات فيها هيكليات وتم تعيين كوادر فيها لكنها غير فاعلة. كذلك، غاب موضوع الاملاك البحرية عن المشروع فضلا عن ان الاعفاءات الضريبية المقترحة تتنافى مع مبدأ المساواة بين اللبنانيين لانها تعاقب من سدد الضرائب والرسوم وتكافىء من تخلف عن التسديد خصوصا ان الاعفاءات تصل الى 90% وهذا مبدأ يتناقض مع الرغبة في تحسين الموازنة".

واضاف النائب السيد:" لقد ابدى فخامة الرئيس تفهما وهو لديه ملاحظات ووجهات نظر سيطرحها في مجلس الوزراء ابتداء من الغد خلال درس الموازنة، وسيكون له موقف من موضوع حقوق العسكريين في مختلف الاسلاك".

واشار النائب السيد الى انه عرض مع الرئيس عون لملف الفائزين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية لا سيما لجهة انصافهم وعدم شمولهم في تقرير حظر التوظيف لانه باتت لديهم حقوق مكتسبة خلافا للتوظيف العشوائي والانتخابي الذي حصل قبل الانتخابات وبعدها.

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