لا تخافوا من "الخنافس السوداء"!

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أجرى محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة اتصالاً برئيس مصلحة وزارة الزراعة في البقاع خليل عقل بحثا خلاله في موضوع "الخنافس السوداء" أو الـ"calisoma" التي ظهرت بشكل كبير في بعض المناطق البقاعية خلال اليومين الماضيين.



وأوضح عقل خلال الاتصال أنّ "هذه الحشرات غير مؤذية وغير ضارّة للإنسان وللمزروعات، وهي تتغذّى على الأعشاب اليابسة، وتترواح دورة حياتها بين 22 و26 يوماً".



من جهته، طمأن أبو جودة المواطنين في بيان أنّه "لا داعي للهلع والخوف من وجود هذه الخنافس السوداء لأنّها ليست حشرة وبائية ولا تؤثر على صحة الإنسان".