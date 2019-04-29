سلسلة هزات تضرب لبنان.. وآخرها في الشمال

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سلسلة هزات تضرب لبنان.. وآخرها في الشمالشعر سكان الميناء في طرابلس في شمال لبنان بهزة أرضية خفيفة.

من جهته، أكد مركز بحنس أنّ الهزة ضربت منطقة المنية قضاء زغرتا، وهي بقوة ثلاث درجات فاصل 2.

وكان اهالي بلدات العين، النبي عثمان واللبوة في البقاع الشمالي شعروا يوم السبت الفائت عند الثامنة و24 دقيقة بهزة خفيفة، استمرت لثوان.

وتعدّ تلك الهزة هي الثانية خلال 4 أيام، فقد أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية أنه عند الساعة 8,25 من 4 أيام ضربت هزة أرضية، بقوة 3,1 على مقياس ريختر، منطقة البقاع الغربي، من دون أن تخلف إصابات أو أضرارا، ويبعد مركز الهزة 17 كلم عن حاصبيا، و4 كلم عن كفرحونة في الجنوب.