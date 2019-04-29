امطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرَد.. في هذا اليوم!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحنه على "فيسبوك" ان تدفق الرياح الصحراوية الدافئة نحو تركيا ولبنان وسوريا يستمرّ ويتمركز بنوع خاص بين سيناء والأردن الأمر الذي سيؤدي الى استقرار بالطقس وفي درجات الحرارة حتى بعد ظهر يوم الخميس.

هذا وتتشكل حالات عدم استقرار مدارية في ليبيا سوف تتجه نحو البحر المتوسط حيث تلتقي بالكتل الرطبة ومن ثم تنحرف نحو لبنان وسوريا فتتهيأ الأجواء بين الخميس مساء ويوم الجمعة لتساقط امطار ربيعية تكون غزيرة بعض الأحيان مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرَد بخاصة بين البقاع ودمشق ويبرود وصيدنايا والجوار.

طقس يوم الثلاثاء مشمس ودافئ مع استقرار بدرجات الحرارة

على الساحل: 27/18

في البقاع: 28/13

الجبال 1200 متر: 24/12

الضغط الجوّي: 1016hpa

الرطوبة: 40%

الرياح: شمالية دافئة، سرعتها 10 كم في الساعة تشتد احياناً لتصل الى 35 كلم في الساعة.