living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الهيئة العليا للتأديب: عقوبات شديدة بحق موظفين في مستشفى رفيق الحريري في ملف المازوت

29
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدرت الهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي مروان عبود وعضوية علي مرعي ومرفت عيتاني، قرارا يتعلق بملف المازوت في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، أنزلت فيه عقوبات شديدة بحق موظفين، تراوحت بين الصرف وإنزال الفئة والإحالة على القضاء الجزائي.
 
وتناول قرار الهيئة العليا للتأديب كافة الفاعلين من العامل البسيط حتى المدير العام.
 
ويتعلق موضوع القضية بأعمال فساد وهدر أموال عامة حصلت داخل مستشفى رفيق الحريري الحكومي ما بين 2008 و2014 وبلغت قيمتها التقريبية 15 مليار ليرة لبنانية قام بها مسؤولون ومستخدمون داخل المستشفى عبر تسهيل حصول المدعى عليه علي.ح على مناقصة لتوريد المازوت إليها، حيث عمد الأخير ومن خلال الرشوة والخديعة إلى نسج علاقات مميزة مع رئيس مجلس الإدارة (و.و) ورئيس مصلحة إدارة الموارد والمشتريات (ن.ر) ومع موظفين آخرين شرعوا له الأبواب وأمنوا له كل ما يحتاجه لضمان إستمرار تدفق المازوت من مستودعاته وبكميات وهمية إلى خزانات المستشفى وبما يفوق بأضعاف حاجتها الفعلية.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout