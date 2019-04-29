الهيئة العليا للتأديب: عقوبات شديدة بحق موظفين في مستشفى رفيق الحريري في ملف المازوت

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أصدرت الهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي مروان عبود وعضوية علي مرعي ومرفت عيتاني، قرارا يتعلق بملف المازوت في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، أنزلت فيه عقوبات شديدة بحق موظفين، تراوحت بين الصرف وإنزال الفئة والإحالة على القضاء الجزائي.

وتناول قرار الهيئة العليا للتأديب كافة الفاعلين من العامل البسيط حتى المدير العام.

ويتعلق موضوع القضية بأعمال فساد وهدر أموال عامة حصلت داخل مستشفى رفيق الحريري الحكومي ما بين 2008 و2014 وبلغت قيمتها التقريبية 15 مليار ليرة لبنانية قام بها مسؤولون ومستخدمون داخل المستشفى عبر تسهيل حصول المدعى عليه علي.ح على مناقصة لتوريد المازوت إليها، حيث عمد الأخير ومن خلال الرشوة والخديعة إلى نسج علاقات مميزة مع رئيس مجلس الإدارة (و.و) ورئيس مصلحة إدارة الموارد والمشتريات (ن.ر) ومع موظفين آخرين شرعوا له الأبواب وأمنوا له كل ما يحتاجه لضمان إستمرار تدفق المازوت من مستودعاته وبكميات وهمية إلى خزانات المستشفى وبما يفوق بأضعاف حاجتها الفعلية.