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مقدمة أخبار الOTV : استعادةَ الثقة بين المواطنِ و القوى السياسية باتت اولوية

28
APRIL
2019
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بعد "الزوبعةِ في فنجان" حول قضيةِ مزارعِ شبعا اللبنانية، التي يُتوقع ان يَطويَ صفحتَها من فتحها، على جريِ العادة، ينصبُّ الاهتمام اعتباراً من الثلاثاء على العنوان الاهم في المرحلةِ الراهنة: اقرارُ الموازنة الجديدة في اقربِ وقت، مع اكبرِ قدرٍ ممكن من الاصلاحات، بعيداً عن منطقِ الشائعاتِ والاستنتاجات حول تخفيضاتٍ من هنا وضرائبَ من هناك، قبل ان يكونَ في المتناول ايُّ طرحٍ ملموس، ليُبنى على الشيء مقتضاه.

وفي هذا السياق، من الواضح ان استعادةَ الثقة بين المواطنِ والشريحةِ الأوسع من القوى السياسية، ولاسيما تلك المُمثَلة في مجلس النواب، باتت اولوية. وفي هذه النقطةِ بالذات يَكمنُ الجوهر، ذلك أن اللبنانيين باتوا يتَّخذون من أي خطوةٍ تُطرح، ولو كانت مُحقة، موقفَ المُشكِك، نظراً إلى التجارب البشعة التي قاسُوا الأمرَّين منها على مدى عقود.

اما على خطِّ مكافحةِ الفساد، فيُسَجَل للعهد الحالي اتخاذُه خطواتٍ واعدة، ولو أن المطلوب أكثرَ بكثير.

وإذا كان العدلُ أساسَ المُلك، فالقضاءُ هو وسيلةُ تحقيقِ العدالة... وتنقيةُ القضاء تبقى المدخلَ الوحيدَ للإصلاح، إلى جانبِ تفعيلِ الهيئاتِ الرقابيةِ المختلفة، لتكريسِ عمليةٍ اصلاحيةٍ مُستدامة، فلا يكونَ الاصلاحُ شعاراً سياسياً موسمياً يلجأُ اليه كثيرون.

وفي غضون ذلك، يبقى عبءُ النزوح الخطرَ الاكبرَ الذي يجثم على صدورِ اللبنانيين. فالمجتمعُ الدوليُّ لا يزالُ غيرَ معنيٍّ، ولو رُصِدت في المدةِ الاخيرة تحولاتٌ في المواقف، ابرزُها كلامُ وزيرِ الخارجيةِ الاميركية بعد زيارتِه الاخيرة للبنان.... اما على مستوى الداخل، فحدّث ولا حرج...

لماذا اثارَ جنبلاط ما اثارَه في الايامِ الماضية؟ هل للأمرِ خلفياتٌ خارجية كما ذهب البعض، ام هي اعتباراتٌ داخليةٌ محض كما جزم البعضُ الآخر؟ السؤالُ لن يجدَ له جواباً حاسماً على الارجح، تماما كسائرِ السوابق في هذا المجال... لذا يبقى الاجدى في كلِّ الاحوال... التركيزُ على الاجدى. أما الاكتفاءُ بالهربِ إلى الامام، وطمرُ الرأس في الرمل كالنعامة، فتصرُفان لا يؤديان في احسنِ الاحوال الا الى مزيدٍ من الخلل والتراجعِ في البنية الاقتصادية، وربما المالية.. على ارضٍ سياسيةٍ هشةٍ اصلاً، جراءَ التركيبةِ المحليةِ المعروفة، والاقليميةِ والدوليةِ المُتعارَف عليها.

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