الصحافة اللبنانيّة تودع الصحافي الأستاذ سمير سلامة

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ودعت الصحافة اللبنانيّة الصحافي الأستاذ سمير سلامة المدير الأسبق لوكالة رويترز في لبنان. وقد احتفل بالصلاة لراحة نفسه في كنيسة مار مخايل، طريق النهر، رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر بمشاركة لفيف من الكهنة وشخصيات من عالم الفكر والثقافة والصحافة والإعلام وزملاء الراحل تقدّمهم نقيب محرّري الصحافة اللبنانية الاستاذ جوزف القصيفي .

وبعد الانجيل المقدس القى المطران مطر عظة تحدّث فيها عن الفقيد ومزاياه في عالم الصحافة والإعلام في لبنان والعالم، وقال: سمير سلامة كان من الصحافيين الأتقياء والإنقياء الذين تفاخر الصحافة اللبنانيّةبهم، وتفاخر بتفانيهم وأعمالهم وصدقهم ومهنيتهم وحبّهم لوطنهم.