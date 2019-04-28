أحمد الحريري يرد على نعيم قاسم.. وهذا ما قاله!

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ردّ الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، على الكلام الذي قاله نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عت المملكة العربية السعودية بالقول: "لا شك أن سماحته مخطئ بالعنوان، فما قاله عن السعودية لا ينطبق إلا على إيران، بيت مال تخريب المجتمعات العربية وتنظيم الحروب الاهلية والمذهبية في المنطقة".



وأضاف: "من يضرب الاستقرار في المنطقة، هو النظام الإيراني الذي يواجه العقوبات الدولية، ويصدر الفتنة الى المجتمعات العربية، ويمعن عبر ميليشياته المذهبية في إشعال الحروب الأهلية في سوريا والعراق واليمن والبحرين، وفِي صناعة كل المشاهد المأساوية التي تعيشها المنطقة، ناهيك عما يمارسه على أرضه من استبداد وديكتاتورية بحق شعبه، وبحق عرب الأحواز الذين يواصل مسلسل إعدامهم والتنكيل بهم".



وختم أحمد الحريري بالقول: "أما السعودية، فهي على عكس إيران التي يحاصرها إجرامها ويعزلها عن العالم، هي قبلة المسلمين والعرب والعالم، وهي بيت كرامة العرب مهما كره الكارهون، ومملكة الحزم التي ستبقى تتصدى للتخريب الإيراني في كل الساحات".



وكان قاسم قد وصف السعودية بأنّها "بيت مال المشروع الأميركي - الصهيوني".