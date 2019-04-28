تفجيرات خطيرة وموجات اهتزازية في مقالع صخرية تهدد سلامة سد القرعون!

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، رصدت أعمال تفجير في مقالع صخرية في مجدل بلهيص في منطقة القرعون، تهدد سلامة سد القرعون، من قبل مقلع ل"م. ج. ك." الذي يملك مقلعين للصخور، ويقوم بتفجيرات ضخمة داخل الجبل الموازي للسد ولا يبعد عنه أكثر من 1800 متر.

وأشار رئيس المصلحة الدكتور سامي علوية في كتاب وجهه إلى وزارة الطاقة والمياه، إلى أن التفجيرات تتسبب بموجات اهتزازية مرتفعة جدا تهدد سلامة السد، علما أن المصلحة سبق وان طلبت وقف هذه التفجيرات الخطيرة. ولفت الكتاب إلى أن التحقيقات الأمنية "مخالفة للواقع لجهة أن المقلع خارج الاستثمار".