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الجيش الإسرائيلي يستعد لحرب "السايبر" القادمة

28
APRIL
2019
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كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية النقاب عن تدريبات تقوم بها وحدة السايبر بالجيش الإسرائيلي، استعدادا لحرب "السايبر" القادمة، عبر والانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت القناة العبرية، أن وحدة السايبر بالجيش، تتدرب استعدادا لإحباط هجمات هاكر وسايبر على أهداف مدنية وعسكرية إسرائيلية، بالبلاد وخارجها. 

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن هذه التدريبات والاستعدادات تأتي في أعقاب الكشف عن اختراق الهاتف المحمول لرئيس الأركان الأسبق "بيني غانتس"، وتشمل التدريبات عملية اتخاذ القرارات السريعة، للرد بهجوم مضاد على أي هجمات سايبر، ضد أهداف مدينة أو أمنية إسرائيلية.

ونقلا عن مسؤول قسم المعلومات الرقمية بوحدة السايبر، العقيد "عومير دجان" قوله: "المنظومة تتدرب على اتخاذ قرارات مستقلة وبسرعة، لتنفيذ هجوم مضاد، ضد الجهة التي تقوم بالهجوم"، تحدث هجمات السايبر والهاكر بشكل يومي ضد أهداف إسرائيلية، خصوصا المنظومة العسكرية، وجزء من هذه الهجمات تنفذها حركة حماس بشكل بدائي، " هجمات حماس تشمل اختراق هواتف جنود وضباط الجيش الإسرائيلي، بواسطة تطبيقات التعارف وهذا أمر سهل جدا". مشيرا الى أن "الجيش يستعد لإحباط مثل هذه الهجمات، خصوصا على هواتف شخصيات معينة بالجيش الإسرائيلي".

وأشارت القناة الإسرائيلية، الى أن منظومة السايبر بالجيش الإسرائيلي، لا تستعد فقط لإحباط الهجمات على الأهداف الأمنية والعسكرية فقط، بل على أهداف مدينة في إسرائيل والخارج، قد تقوم بها عناصر إيرانية.

الاعلام الحربي

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