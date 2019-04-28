living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الطفل "دانيال" الذي وجد مدفونا في بلجيكا... والده لم يعرف بالمصيبة الا عبر الاعلام: دم ابني لن يذهب هدراً!

28
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عندما وافق محمود العلايلي اللبناني على السماح لطليقته الفلسطينية أماني شحادة بالسفر إلى بلجيكا مع ابنهما الوحيد دانيال لتأمين مستقبل له غير متوفّر في وطنه الأم لبنان، لم يكن يعلم أنه يقطع تذكرة السفر الأخيرة لـ"فلذة قلبه" من هذه الحياة.

وأكثر ما يحزّ في قلب الوالد المفجوع أنه علم بوفاة ابنه في بلجيكا عبر وسائل الإعلام بعد يومين من وقوع المُصيبة.

وعن تلك المأساة، يروي الوالد محمود بألم وغصّة يخرقها البكاء لـ"العربية.نت" ما حصل مع ابنه دانيال في بلجيكا "الله لا يوفّقن". لا أعرف ماذا فعلوا بابني؟ آخر اتّصال بيننا كان مساء الأحد الفائت، اذ تحدّثنا عبر "سكايب" وأخبرني أنه بدأ يتأقلم في بلجيكا بعد خمسة أشهر على وصوله برفقة والدته إنه يُحرز تقدّماً كبيراً في تعلّم اللغة الأجنبية. وبعد يومين اتّصلت به مجدداً لأطمئن عليه كما أفعل كل يومين، إلا أن والدته ردّت على اتّصالي وكان صوتها "خافتاً" فسألتها أين دانيال؟ فقالت أنا هو فأجبتها: أعرف جيداً صوت ابني أين هو فقالت إنه لا يزال في المدرسة"؟

وعُثر على جثة الطفل دانيال (9 سنوات)، مقتولا في مركز لطالبي اللجوء في منطقة أنفير الواقعة شمال بلجيكا بعد يومين من اختفائه.

وكأن قلبه كان دليله بأن شيئاً ما حصل لدانيال، فعاد محمود واتّصل بابنه مجدداً بعد ليل ثقيل بالأفكار "السوداء"، كما يقول، إلا أن أحداً لم يُجب على اتّصالاته. وبعد محاولات عديدة ردّت خالة دانيال فسألها بلهفة: أين ابني؟ فقالت إنه يلعب على درّاجته الهوائية مع أصدقائه، فطلبت منها أن يُكلّمني فور عودته إلى المنزل".

قلق الوالد محمود على ابنه بدأ يزيد، فاتّصل بأحد أنسابه في بلجيكا طالباً منه التوجّه إلى مركز طالبي اللجوء في منطقة أنفير للاستفسار عن أحوال دانيال، فأخبره أن ابنه مخطوف منذ 4 أيام وخاطفوه يطلبون مئة ألف يورو للإفراج عنه.

أصيب محمود بالصدمة عند سماعه الخبر فسارع للاتّصال بأشقائه وأقاربه في ألمانيا طالباً منهم التوجّه فوراً إلى بلجيكا لمعرفة ما يحصل.

وأضاف "عندما وصلوا تفاجأوا بوجود الشرطة تطوّق مركز طالبي اللجوء ومعهم كلاب بوليسية وعدد كبير من وسائل الإعلام. فأخبروني أن دانيال قد اختفى منذ مساء الاثنين والشرطة تبحث عنه".

وقال "أكثر ما يحزّ في قلبي أنني علمت بتفاصيل ما حصل لابني الوحيد عبر وسائل الإعلام، حتى إن أقارب طليقتي كانوا يريدون إقامة مراسم دفنه ظهر الجمعة من دون علمي، إلا أن أشقائي وأقاربي الموجودين في ألمانيا تواصلوا مع السفارة اللبنانية في بلجيكا طالبين عدم دفنه هناك بل نقله إلى مسقط رأسه في لبنان بعدما أثبتوا للسلطات البلجيكية عبر جواز سفره أنه لبناني وليس فلسطينيا".

وكانت السلطات البلجيكية قد أوقفت خمسة أشخاص، الأربعاء، للتحقيق في وفاة الفتى المولود في لبنان، والذي كان يُقيم مع والدته (26 عاماً) في مركز لطالبي اللجوء في رانست (شمال) قبل اختفائه، مساء الاثنين.

وأفادت مصادر أن جميع الموقوفين فلسطينيون (منهم من مدينة طرابلس شمال لبنان ومخيم عين الحلوة جنوب لبنان)، بينهم ثلاثة يقيمون في المركز. وقالت النيابة العامة البلجيكية التي وضعت يدها على القضية إن الفلسطينيين الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاما اتهموا رسميا "باحتجاز رهينة وقتل".

وبحسب معلومات خاصة لـ"العربية.نت" فإن عملية خطف دانيال لم تكن الأولى، إذ خطف سابقاً قبل أن يُطلق سراحه بعد أربعة أيام. وكان الخاطفون يريدون أموالاً من والدته كدين مُستحق عليها مقابل تأمين طلب لجوئها إلى بلجيكا.

وشوهد الطفل دانيال البالغ من العمر تسع سنوات للمرة الأخيرة حياً على دراجته الهوائية قرابة الساعة 22,00 الاثنين في باحة المركز. وأوضحت النيابة أن عملية البحث عن الطفل بدأت عندما عثر على دراجته الهوائية من دون أي أثر له. وأسفرت عن العثور على جثته في حفرة في مركز استقبال اللاجئين بعد ظهر الأربعاء.

ووفق المعلومات فإن الطفل توفي خنقاً بعد تعرّضه لضربات عدة على رأسه.

ويجهش محمود بالبكاء قبل أن يؤكد أن "دم ابني لن يذهب هدراً"، ويسأل "ابني دفع ثمن فاتورة من؟ ولأجل من؟ أعطيتهم طفلاً يسير على رجليه فأعادوه لي بنعش. ابني طفل بريء لا ذنب له إلا أنه كان فرحاً في بلجيكا وبالتقدّم الذي يُحرزه في المدرسة كما أبلغني".

ويستحضر محمود كيف وافق على سفر ابنه برفقة طليقته إلى بلجيكا منذ أقل من عام من أجل حصوله على الإقامة ليعود بعدها إلى حضنه في لبنان. ويشير إلى "أن طليقته (افترقا عندما كان دانيال في الثالثة من عمره) اقترحت عليه منذ أربع سنوات السفر عند أشقائها في بلجيكا برفقة دانيال وشقيقتها وابنتها لتأمين حياة كريمة له كي يعيش بشكل طبيعي كسائر الأطفال، وذلك عن طريق قوارب في البحر." ويتابع قائلاً: "إلا أنني رفضت ذلك كلياً، بسبب ما كنّا نسمعه ونشاهده عن تلك القوارب التي يبتلعها البحر، لكنها عادت وطرحت علي الفكرة منذ قرابة العام، ووافقت بعدما أبلغتني أنها ستسافر بطريقة شرعية بعدما حصلت على طلب لجوء وبأن دانيال سيعود إلى لبنان بعد حصوله على الإقامة التي ستضمن مستقبله".

ويصل جثمان الطفل دانيال إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مساء الاثنين ليوارى الثرى الثلاثاء في بيروت.

ويلفت محمود إلى "أنه سيتحدّث عن الموضوع في الإعلام بعد دفن ابنه لتبيان حقيقة ما حصل مع دانيال في بلجيكا".

العربية

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout