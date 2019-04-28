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هذا هو موعد بداية شهر رمضان

28
APRIL
2019
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قال مركز الفلك الدولي إنه من المتوقع ان يكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل، بداية شهر رمضان في غالبية دول العالم الإسلامي.

وكشف مدير المركز محمد شوكت عودة، في تصريحات نقلتها صحيفة "الإمارات اليوم"، أن شهر شعبان بدأ في معظم دول العالم الإسلامي يوم الأحد 7 أبريل، وبالتالي ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان 1440 هـ يوم الأحد 5 مايو، وفي ذلك اليوم يمكن رؤية الهلال من الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي.

وتابع: "وبناء على ذلك، من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 6 مايو أول أيام شهر رمضان المبارك في كل دول العالم".

وأشار إلى أن رؤية هلال رمضان ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية، في حين أن رؤيته ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من غرب وجنوب أفريقيا ومعظم الولايات المتحدة، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من وسط قارتي أميركا.

وسيقوم مركز الفلك الدولي بتحري هلال رمضان يوم الأحد 5 مايو، في جبل حفيت بمدينة العين في دولة الإمارات، من السادسة وحتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، ويشارك في الرصد ممثلون من بعض الجهات الرسمية ذات العلاقة.

 

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