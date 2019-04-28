living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل أستانة 12 عنوان معركة إدلب المقبلة؟

28
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة حول إدلب بعدم السماح لاستمرار الإرهابيين فيها بالتنسيق مع دمشق لمحاربتهم مؤشر لعودة المعارك في الشمال السوري. في ظل التطورات والتصعيد الميداني في الشمال السوري، فهل أستانة 12 عنوان معركة إدلب المقبلة؟.

يبدو أن "جبهة النصرة" الارهابية تلجأ إلى التصعيد العسكري في ريف حلب الجنوبي اختبارا جديّاً لأستانة 12. هجوم ما يسمى "حراس الدين" و"جبهة النصرة" على محور خان طومان لم يغيّر شيئاً في خريطة السيطرة سوى الخسائر التي منيت بها الفصائل الإرهابية المهاجمة، وتحت أنظار نقاط المراقبة التركية.

 

هو ليس الهجوم الأول ولا يبدو أنه سيكون الأخير. ثلاث هجمات خلال 10 أيام من غربي حلب إلى جنوب غربه في سوق الجبس، وصولاً إلى الريف الجنوبي، لكنه تصعيد عسكري يختبر الدول الضامنة لأستانة.

 

ما بين الخروقات وارتفاع وتيرة الاشتباكات والهجمات المتكررة لجبهة النصرة وحلفائها تطورات تنسف اتفاق خفض التصعيد، وتعيد الشمال السوري إلى ما قبل أستانة، خاصة بعد سيطرة "جبهة النصرة" على ريف حلب الغربي ومعظم أرياف إدلب.

 

تصريحات بوتين الأخيرة حول إدلب بعدم السماح لاستمرار الإرهابيين في إدلب، بالتنسيق مع دمشق لمحاربتهم مؤشر لعودة المعارك في الشمال السوري.

 

تحليق الطائرات الروسية، واستئناف الغارات على مواقع النصرة في ريفي حلب وإدلب خلال الأيام الاخيرة من استهداف معسكرات "الحزب التركستاني"، و"النصرة"، إلى استهداف مستودعات ذخيرة، إضافة إلى تدمير منصات إطلاق الصواريخ والقذائف في صالات الليرمون غرب حلب، إضافة إلى تدمير آلية عسكرية للنصرة، يعتبر تصعيد بعد عامين من الهدوء النسبي للشمال السوري.

 

سبق اجتماع أستانة زيارة نائب وزير الدفاع السوري العماد محمود الشوا إلى موسكو، وقد أكد الشوّا على أن سوريا ماضية في استعادة آخر شبر من أراضيها في إدلب وغيرها، في ظل التطورات والتصعيد الميداني في الشمال السوري، فهل أستانة 12 عنوان معركة إدلب المقبلة؟.

الميادين
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout