مراد: لو كان هناك سيطرة من حزب الله على مفاصل الحكم لكان الوضع أفضل

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اعتبر النائب عبد الرحيم مراد أنّه "كانت هناك رعاية سورية بتفويض دولي، لا احتلال سوريًّا لللبنان، ورأى في حديث لصحيفة "الشرق الاوسط" أنّه "لو كان هناك تدخّل إيراني أو سيطرة من "حزب الله" على مفاصل الحكم، لكان الوضع أفضل ممّا هو الآن، ونتمنّى لو كان الأمر كذلك".



كما اعتبر مراد ان "لبنان أخطأ في اتخاذ قرار "سياسة النأي بالنفس" عن سوريا الّتي هي المنفذ الوحيد بالنسبة إليه"، رافضًا القول إنّ "هناك تدخّلًا أو سيطرة من قبل "حزب الله" أو إيران". وقال انّ "كلّ ما يُقال في هذا الإطار ليس إلّا حجج واهية في الوقت الّذي لا تزال فيه سوريا منشغلة بنفسها، كما إيران الّتي تواجه بدورها ضغوطا وعقوبات، وبالتالي بات المطلوب اليوم التنسيق مع سوريا وتوطيد العلاقة معها للاستفادة اقتصاديا وتجاريا".