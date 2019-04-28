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درباس: لا نستطيع دخول جوهر الأزمة بسبب حيتان المال والسياسة

28
APRIL
2019
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زينة طبّارة-

رأى وزير الشؤون الاجتماعية السابق د.رشيد درباس، ان الإصلاحات في الأنظمة المتقدمة غالبا ما تشكل الخبز اليومي للدولة، لأن مع التقاعس والتأجيل تصبح الإصلاحات داهمة وتطبق بكلفة أعلى ونتيجة أخف وآلام أكبر، وهو ما ينطبق اليوم على الدولة اللبنانية بحيث سارعت بعد سبات طويل، الى البحث عن سبل وقف الانهيار المالي والاقتصادي بوسائل مؤلمة تطال غالبية الفئات الشعبية، علما ان المعنيين بالإصلاحات اليوم غير قادرين حتى الساعة على الدخول الى جوهر الأزمة لوقف التسرب والهدر المالي بسبب حيتان السياسة والمال، ما اضطرهم بالتالي للذهاب الى إصلاحات سطحية نتائجها قليلة الأهمية.

 

ولفت درباس في تصريح لـ «الأنباء» الى ان الإجراء الإصلاحية تسير على عجل لسببين رئيسيين وهما: أولا تلبية شروط الدول المانحة في مؤتمر سيدر، وثانيا وقف التدهور المالي والاقتصادي، إلا ان تطبيق الإصلاحات المرتقب اعتمادها لا يعني حتمية خروج لبنان من حالة التقهقر والركود الى حالة الترف والرفاهية، ما يعني من وجهة نظر درباس ان ثمار الإصلاحات ستكون مرة تماما كالدواء المر الذي لابد للمريض ان يتجرعه نتيجة استفحال المرض وتفشيه.

 

وختم درباس مشيرا الى ان الرئيس سعد الحريري، يتحلى بالصبر وطول البال انطلاقا من قناعته بأن الإجراءات الإصلاحية المرة والموجعة تتطلب إجماعا وطنيا لإقرارها والسير بها، مؤكدا بالتالي ان ما يريده الرئيس الحريري ويصر عليه، هو ان تسود الأجواء الإيجابية في البلاد لبلوغ الهدف من العملية الجراحة الإصلاحية، وذلك ليقينه بأن المزايدات السياسية من شأنها إبقاء السفينة اللبنانية وسط الأنواء ومهددة بالغرق.

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