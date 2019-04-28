طقس الأحد..

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يسيطر طقس ربيعي معتدل على الحوض الشرقي للمتوسط يتحول الى دافىء اعتباراً من يوم الاثنين.



الطقس المتوقع في لبنان:



الأحد: قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكلٍ محدود في المناطق الداخلية والجبليّة ابتداءً من المساء.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال.

الثلاثاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل و استقرارها على الجبال والداخل.

الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً، شمالية شرقية ليلاً، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س .

الانقشاع: جيد اجمالاً

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60%.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 18°م.

الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.