طقس الأحد..

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يسيطر طقس ربيعي معتدل على الحوض الشرقي للمتوسط يتحول الى دافىء اعتباراً من يوم الاثنين.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكلٍ محدود في المناطق الداخلية والجبليّة ابتداءً من المساء.
الإثنين: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال.
الثلاثاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل و استقرارها على الجبال والداخل.
الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً، شمالية شرقية ليلاً، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س .
الانقشاع: جيد اجمالاً
الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60%.
حال البحر: منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 18°م.
الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.