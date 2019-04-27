استقبالات حاشدة لشعلة النور المقدس في ساحات عدد من بلدات عكار

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وصلت شعلة النور المقدس إلى محافظة عكار، حيث كان لها استقبال حاشد في بلدة منيارة، شارك فيه الوزير السابق يعقوب الصراف، رئيس اتحاد بلديات الشفت رئيس بلدية منيارة انطون عبود وحشد كبير من المصلين الذين استعدوا لانارة شموعهم من الشعلة، ومشوا بها في مسيرة صلاة على وقع الترانيم الدينية وصولا إلى كنيسة رقاد السيدة في البلدة، حيث بدأت صلاة الهجمة، صلاة الفصح المجيد.

وبدأت الشعلة المقدسة بالوصول تباعا إلى الكنائس الأرثوذكسية في بلدات وقرى عكارية عدة تجمع المصلون في ساحاتها، لاستقبال النور المقدس، وطافوا بمسيرات صلاة وصولا الى الكنائس حيث بدات القداديس بالفصح المجيد.