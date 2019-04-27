اللجنة المركزية لشؤون المرأة في زيارة لهيئة قضاء الشوف

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زارت اللجنة المركزية لشؤون المرأة هيئة قضاء الشوف بحضور مسؤولة المرأة ريما عون وكلّ من جورجينا عون وميلاني البستاني وماريا البستاني وعضو مجلس القضاء ريتا بولس وعدد من المنتسبات إلى جانب مسؤولة الإقضية في اللجنة المركزية د. منيرفا التنوري وأمينة السرّ باميلا الهاشم... وكانت كلمة لمنسّقة اللجنة المركزية الاستاذة جومانا سليلاتي عرضت خلالها خطة عمل اللجنة وكيفية دعم المرأة على المستويات كافة لتمكينها من الوصول الى مواقع صنع القرا ر، ثمّ كلمة لمسؤولة التمكين د. رندا عون تحدّثت فيها عن الطرق المتاحة لتمكين المرأة وركّزت على أهمية دعم المرأة للمرأة.