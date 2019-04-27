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بانو: رواتب التقاعد للعسكريين محسومة مسبقا من رواتبهم

27
APRIL
2019
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 أصدر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب العميد أنطوان بانو، عصر اليوم، بيانا توجه فيه إلى "من يجهل، ومن يتجاهل"، بالقول "إن التعويضات ومعاشات التقاعد التي يقبضها الضباط والجنود بعد إحالتهم على التقاعد، هي محسومة مسبقا من رواتبهم، فهم يمولون معاشهم التقاعدي من جيبهم الخاص وليس من جيب الخزينة".

أضاف: "بذلك، فإن تعويضات نهاية الخدمة ورواتب التقاعد لا تقتطع من موازنة وزارة الدفاع السنوية، بل من حساب خاص في وزارة المال، يدرج في الموازنة تحت عنوان "بند رواتب وتعويضات ومخصصات متقاعدي الجيش والأسلاك الأمنية والموظفين المدنيين".

واستطرد قائلا: "فرواتب الموظفين والعسكريين هي حق من حقوقهم وليست سببا يهدد بانهيار الدولة المالي. فحبذا لو تستردون المال المنهوب وتقفلون مزاريب الهدر التي استنزفت موارد الدولة وتتركون هؤلاء ينعمون بحقوقهم المقدسة بعدما بذلوا ما بذلوه من عرق ودم في سبيل الوطن. سارعوا في اقتلاع الفساد من منابعه لئلا يذهب الصالح ضحية الطالح!!".

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