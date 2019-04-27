المستقبل في البقاع الأوسط: على شركة الكهرباء انذار المواطنين قبل تسطير محاضر ضبط بالملايين

A + A -





استغرب رئيس بلدية مجدل عنجر منسق تيار "المستقبل" في البقاع الأوسط سعيد ياسين، في بيان، تسطير موظفي شركة الكهرباء محاضر ضبط "بالملايين" في حق عدد من أبناء البقاع الأوسط "نتيجة مخالفة هم السبب فيها"، موضحا أن "هناك نسبة عالية من المواطنين في قرى البقاع الأوسط قد تقدموا بطلبات لتركيب ساعات كهرباء وعدادات في أماكن سكنهم المنشأة حديثا ولم تركب حتى الآن، وهناك نسبة منهم تنتظر الوعد الرسمي بخفض سعر ساعة الكهرباء بنسبة 75 في المئة للتقدم بطلب تركيب ساعة، وهناك آخرون كثر يعجزون عن تأمين قوت يومهم، فكيف، وبدون سابق إنذار، يقتحمون بيوت هؤلاء المواطنين ليزيدوا من مأساتهم؟".

وإذ أعلن رفضه لأن "يكون المواطن ضحية الفساد والهدر في شركة كهرباء لبنان"، طالب الشركة ب"إنذار المواطنين إلى أمد معلوم قبل إجراءات الكشف وتسطير محاضر الضبط".