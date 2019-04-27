مقدمة نشرة OTV المسائية: بعدَ إثنين الباعوث يأتي ثلاثاءُ المُوازنة الكبير

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في رُزنامة الايام المقبلة مناسباتٌ ومواعيد. فغداً تحتفل الطوائف المسيحية التي تتّبعَ التقويمَ الشرقي بالقيامة، وما بعدَ إثنين الباعوث يأتي ثلاثاءُ المُوازنة الكبير، وتَكُرُّ سُبحةُ مُناقشتها وصولاً الى الإقرار...

وفي هذا السياق، يُتوقع انْ يطولَ النقاش لكنْ بِلا كللٍ ولا ملل، فكلُّ الإجراءاتِ الإصلاحية والأرقام التقشّفية ستُبحث بالتفصيل، خصوصاً في لجنة المال والموازنة التي ستَعكِفُ على عَقد اجتماعاتٍ متتالية بعد إحالة مشروع قانون الموازنة من مجلس الوزراء...

وفي الموازاة، يُتوقع انْ يواصلَ البعضُ حفلةَ المزايدة في الحِرص على المال العام، وسيَعكِفُ على تسجيلِ اعتراضاتٍ غير مبرَرة، والحديث عن تحفُظاتٍ استعراضية على هذا البند او تلك الصياغة، وهذا طبعاً امرٌ قد يكون طبيعياً طالما إلتزم معاييرَ المَنطق في حدِّه الأدنى...

ومع دخول الموازنة حيّزَ النقاش الجِدّي، ستَدخل البلادُ في أتونِها، لتَسقُطَ شيئاً فشيئاً المغالطاتُ التي رَوَّج لها البعض في معرضِ سَعيه الى تحقيقِ مكاسبَ في السياسة...

وأمام هذا المشهد، يبقى الأهمّ انّ المواطن لم يَعُد يأبه للمناكفات والمهاترات الداخلية، فكلُّ ما يهمُه راهناً هو الانخراطُ في منظومةٍ اقتصادية مُحصَّنة، تَضمن للدولةِ إستقرارَها المالي. علماً انّ المطلوب في كل الاحوال هو الاسراعُ في الإقرار لتعويضِ ما فات من وقتٍ، عبر موازنةٍ على قَدْر التطلُعات...

وبالانتظار استمر اليوم السجالُ على خلفية مزارع شبعا اللبنانية بعد الموقف الجنبلاطي المستجِد، ليبقى الاكيد انّ الجدَلَ البيزنطي لن يوصِلَ الى مكان، كما في هذا الموضوع كذلك في مواضيع كثيرة تَشغل الرأيَ العام راهناً، ومنها اتهاماتُ وزير العدل السابق اشرف ريفي للقضاء، الذي يبقى الحكَمَ الأوّل والمَرجَع الوحيد للبتِّ بكل افتراء، كما سبَقَ وفعَل.