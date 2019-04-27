"مش مهم ترد عليي المهم ترد عالناس"...سجال بين فنيانوس وجابر حول عجقة المطار على تويتر otv

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رد وزير الاشغال يوسف فنيانوس على تغريدة النائب ياسين جابر عبر تويتر قائلا: "حضرة النائب الكريم، انا عالسمع وأقوم بزيارة المطار مرتين بالاسبوع حتى يكون جاهزاً قبل موسم الصيف، آخرها برفقة وزيرة الداخلية الاسبوع الفائت لمتابعة أعمال استحداث المسار السريع ورفع عدد كونتوارات الأمن العام من ٢٢ الى ٣٤ وأمور أخرى شعوراً منا مع المواطن ونحن بانتظار سؤالكم وشكراً".

وكان جابر قد نشر في وقت سابق عبر حسابه على تويتر فيديو من مطار بيروت مغرّداً: "مع عطلة عيد الفصح عادت الفوضى والزحمة الى مطار بيروت. سنة مرت على ما جرى من اذلال وبهدلة للمسافرين خلال الصيف الماضي ونكتشف اليوم ان المسؤولين ما زالو لا يعبئون. يحلم اللبنانيون بقدوم مئات آلاف السواح هذا الصيف، لكن مع هكذا فوضى واذلال للأسف لن يتحقق هذا الحلم، انسو".

وعاد جابر وردّ على فنيانوس على عبر تويتر otv التي غرّدت خبر رد فنيانوس، فقال جابر: "معاليك مش مهم ترد علي المطلوب ترد على الناس اللي عم تتبهدل بالمطا ، الفيديوهات انتشرت في التواصل الاجتماعي ، المطلوب زيادة عدد عناصر قوى الامن لتنظيم الأمور والتخفيف من معاناة الناس لحين انتهاء الاشغال وانشاء الله قريباً بتطبقوا قانون ٤٨١ حسب ما وعدتو."