حمدان بذكرى الخروج السوري من لبنان : الذين كانوا ضد السوري هم العونية الذين لم يهنوا ولا يخنوا

A + A -

كتب أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

في ذكرى خروج "السوري" من لبنان

التحية كل التحية الى الاوفياء للخدام و ابو يعرب والشهابي

وفي مقدمتهم:

وليد بيك جنبلاط والربع #كلن_يعني_كلن

و"للخواجات اللبنانية" الذين رحلوا

الله يحاسبهن على حسن اعمالهم او على سيئات ما عملوا

والتحية موصولة لغازي العريضي و فريد المكاري لخدمتهم مع اللائحة الطويلة من ٨ و١٤ وطلوع، عند ابو عبدو طيلة وجوده في لبنان

والتحية العظيمة لميشال سليمان الجندي في جيش الاسد و عشييق ابو يعرب لرجولته الفايضة

أما الشكر والاحترام الجزيل للمدعو سمير فريد جعجع وعقيلته لاستمرارهم في استذكار رحلات الصيف و الشتاء الى مقر عنجر السيء الصيت والبيت تبع الهام - ابو يعرب في شتورا واللاذقية وما بعد بعد عنجر

واذا منفتح خبريات العشق السوري ١١ سنة حبس المجرم فضيحة٠

في هذا اليوم المجيد نقول لكم:

اه يا منافقين

#يا_نسل_الكذابين

اللي كانو فعلا ضد "السوري" انذاك

وما خانوا و لا هانوا

هني العونية "الزع ر ا ن" بدون زعل هيدي تحبباً ..

والقائد ميشال عون

ونقطة على اول السطر ..

الباطل لا يصير حقاً بمرور الزمن ..