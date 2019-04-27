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حمدان بذكرى الخروج السوري من لبنان : الذين كانوا ضد السوري هم العونية الذين لم يهنوا ولا يخنوا

27
APRIL
2019
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كتب أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:
في ذكرى خروج "السوري" من لبنان
التحية كل التحية الى الاوفياء للخدام و ابو يعرب والشهابي
وفي مقدمتهم:
وليد بيك جنبلاط والربع #كلن_يعني_كلن
و"للخواجات اللبنانية" الذين رحلوا
الله يحاسبهن على حسن اعمالهم او على سيئات ما عملوا
والتحية موصولة لغازي العريضي و فريد المكاري لخدمتهم مع اللائحة الطويلة من ٨ و١٤ وطلوع، عند ابو عبدو طيلة وجوده في لبنان
والتحية العظيمة لميشال سليمان الجندي في جيش الاسد و عشييق ابو يعرب لرجولته الفايضة
أما الشكر والاحترام الجزيل للمدعو سمير فريد جعجع وعقيلته لاستمرارهم في استذكار رحلات الصيف و الشتاء الى مقر عنجر السيء الصيت والبيت تبع الهام - ابو يعرب في شتورا واللاذقية وما بعد بعد عنجر
واذا منفتح خبريات العشق السوري ١١ سنة حبس المجرم فضيحة٠
في هذا اليوم المجيد نقول لكم:
اه يا منافقين
#يا_نسل_الكذابين
اللي كانو فعلا ضد "السوري" انذاك
وما خانوا و لا هانوا
هني العونية "الزع ر ا ن" بدون زعل هيدي تحبباً ..
والقائد ميشال عون
ونقطة على اول السطر ..
الباطل لا يصير حقاً بمرور الزمن ..

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