عدوان: لم يتم التطرق إطلاقاً لملفات تتعلق بأشخاص محددين

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يتم التداول في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، بمعلومات تتعلق بالجلسة التي عقدتها لجنة الإدارة والعدل بتاريخ 23 نيسان الجاري، بحضور رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، والمخصصة للبحث في الشكاوى الموجودة في التفتيش المركزي حول ملف الجمارك.

يؤكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أنه وخلال هذه الجلسة لم يتم التطرق إطلاقاً لملفات تتعلق بأشخاص محددين، إنما تركز البحث على المخالفات الجمركية بشكل عام، وطرق معالجتها بشكل يمنع التهريب في المرافق ويكافح الفساد، ويؤمن المداخيل للدولة.