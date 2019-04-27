تعرض فريق من ملاحظي كهرباء لبنان للتهجم في مجدل عنجر

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zahlepolitics - تلقى موقع Zahlepolitics معلومات عن تعرض فريق الملاحظة التابع لكهرباء لبنان - دائرة شتورا قبل ظهر اليوم السبت للتهجم أثناء القيام بحملة نزع تعديات وتنظيم محاضر في بلدة مجدل عنجر.

وقد عمد عدد من المواطنين إلى سحب دفتر تقرير التفتيش من إحدى سيارات الفريق وهاتف خليوي من أحد الملاحظين ما أدى إلى حصول تدافع بين المهاجمين والملاحظين والقوى الأمنية، وذلك بحضور عدد من مخاتير البلدة ورئيس البلدية.

وقد اضطر الملاحظون إلى الإنسحاب من المكان بسبب الإحتشاد الكثيف وقد تمت إعادة الاغراض اليهم، بحسب ما أفادت المعلومات.