الصحافة اللبنانيّة تنعي الصحافي الأستاذ سمير سلامة

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نعت نقابة محرّري الصحافة اللبنانيّة قبل ظهر اليوم، الصحافي الأستاذ سمير سلامة بعد صراع مع المرض.



وقال النقيب جوزف القصيفي في نعيه: سمير سلامة كان خادمًا أمينًا لوطنه ولصحافته يوم كان مديرًا لأهم وسيلة إعلاميّة دوليّة. فعمل بتفانٍ وإخلاص من أجل وطن أحبّه سيدًا حرًا ومستقلًا. ستفتقده النقابة التي لم يغب عن نشاطاتها يومًا. فكان ملتزمًا قضاياها طوال حياته المهنيًة. وعلى الرغم من بلوغه سن التقاعد ظلّ القلم رفيقه وكتب، كما دائمًا، من أجل الإنسان وحقوقه.

رحم الله إنسانًا ما عرف في حياته الكره والبغض والحقد.



يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه ،الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الأحد، في كنيسة مار مخايل، النهر، في الأشرفيّة.

وتتقبل عائلة الفقيد التعازي في صالون الكنيسة قبل الصلاة وبعدها، ويوم بعد غد الأثنين من الساعة الحاديّة عشرة وحتى الساعة السادسة مساء. كما تتقبل العائلة التعازي في صالون كنيسة مار مخايل في جديدة غزير في فتوح كسروان يوم الثلاثاء ٣٠ الجاري من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السابعة مساءً.