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وزير البيئة في جولة على مقالع وكسارات التويتي ورعيت ودير الغزالة وصولاً الى عين دارة: آسف للضرر الكبير وسنقفل كل كسارة غير مرخّصة

27
APRIL
2019
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بدأ وزيرالبيئة فادي جريصاتي جولة ميدانية منذ صباح اليومعلى عدد منالمقالع والكسارات، إستهلّها بكسارات التويتي على طريق ترشيشزحلة حيث كان في انتظاره رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب،قبل الانتقال الى كسارات رعيت ودير الغزالة، على أن يختتم جولته في بلدة عين دارة.


وفي تصريح له أسفوزير البيئة لحجم الضرر الذي شاهده في التويتي والذي لا يمكن إصلاحه من خلال تجليل الجبل ، وأكد على تطبيق القانون بحق اصحاب المقالع والكسارات غير المرخصة بحيث تُقفل كل كسارة غير مرخصة، وكل كسارة لديها ترخيص من المجلس الوطني للمقالع ولا تطبّق الشروط البيئية تُقفل ايضاً وتُغرّم وتوضع اشارة عليها وتُحجَز شاحناتها".وقال "ما يهمّني هو وقف المجازر البيئية وأن نعمل تحت سقف القانون والدولة، فهذا القطاع كان خارج الدولة لـ40 سنة، والآن علينا أن نتعاون لنبني بلدنا وهذه فرصة ذهبية لا تتكرر. هناك قانون وهيبة دولة يجب احترامها وهذه الرسالة واضحة ، ففي هذا العهد لن نسمح بمخالفات وتجاوزات ".


ومن ودير الغزالة حيث تفقّد مقالع الحجر التزييني جدّد وزير البيئة " دعوة اصحاب الاستثمارات لمقالع الحجر التزييني والموزاييك، الى وجوب التقدم بطلبات ترخيص لاستثماراتهم بحسب الاصول، وفقاً لأحكام المرسوم الرقم 8803 /2002 (تنظيم المقالع والكسارات)، للحصول على التراخيص اللازمة لاستثماراتهم من قبل المحافظين المعنيين بناء على موافقات صادرة عن المجلس الوطني للمقالعوالكسارات".
27\4\2019

 

 

 

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