بالصور - البستاني من شارع الحمرا: الحملة ليست ضد المواطن (بعدسة الزميل جورج فغالي)

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شكرت وزيرة الطاقة ندى بستاني رئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني على انضمامه الى المحطة الثانية في جولتها لنزع التعديات على الكهرباء في شارع الحمرا تقاطع السادات.

وأكدت البستاني أن حضور رئيس البلدية يدل على دعم جدّي لموضوع ازالة التعديات.

وبالنسبة للتعديات على الشبكة في شارع الحمرا فقد سجلت عدّة تعديات واتخذت التدابير اللازمة بحق المعتدين بحسب البستاني.

وأضافت: نؤكد استمرارنا في هذه الحملة ومن ضمن الاجراءات التي طالبنا مؤسسة الكهرباء بها تسهيل التعاطي مع كافة المواطنين.

وأكدت: هدفنا تخفيف الهدر الفني وغير الفني عن الشبكة فالحملة ليست ضد المواطن بل سنواكبها بإجراءات ادارية تساعد المواطن.