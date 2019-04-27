بالفيديو - توقيع ريفي يدحض اتهاماته المكررة لباسيل والقضاء اللبناني

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على الرغم من ادانته من قبل محكمة المطبوعات بجرائم القدح والذم والتحقير بحق وزير الخارجية جبران باسيل، لا يزال اللواء اشرف ريفي مصراً على مواقفه السابقة، التي كررها امس من سعدنايل.

الا ان كلام وزير العدل السابق تتدحضه وثائق حصلت عليها الـOTV ، ومنها الصورة التالية التي يظهر فيها توقيع ريفي شخصياً على التبليغ.

وبمقابل تكرار ريفي الاشارة او الايحاء بإن المحاكمة تمت بغيابه، تؤكد الوقائع إنه تم تبليغه اكثر من ثلاث مرات، لكنَّه تغيب عن الحضور عن عدة جلسات، لتتم المحاكمة بحضور عدد من المحامين ومن بينهم زوجته، وهو أمر تأكده المحاضر.

,وبهذا المجال، تؤكد معلومات الـOTV إن الوكيل القانوني لباسيل موجود خارج لبنان، على عكس ما اورد ريفي بكلامه، علماً إن الاخير وقع بلغط بين الموضوع الذي تناوله بكلامه، والدعوى التي صدر فيها الحكم.

مهما يكن من امر، الاكيد ان المسار القضائي مستمر، ووكيل باسيل باشر الاجراءات القانونية بعد تكرار الاتهامات، على رغم قرار القضاء.