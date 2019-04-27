مأساة اغترابية في فينزويلا.. تودي بحياة عائلة لبنانية بأكملها!

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أفادت صفحة "جب جنين أونلاين" على الفايسبوك عن مقتل الشاب يوسف خليل نور الدين وزوجته وولده في فنزويلا وهم من بلدة غزة البقاعية. ونعت الصفحة العائلة قائلة:



"إنا لله وإنا إليه راجعون

توفي الشاب يوسف خليل نور الدين وزوجته وولده في فنزويلا تقبل التعازي في منزل جده المرحوم ابراهيم حمود في جب جنين وفي منزل والده في غزة

البقاء لله"

الغربة يا فاجعة يتم إدراكها على مراحل, ولا يستكمل الوعي بها إلا بانغلاق ذلك التّابوت على أسئلتك الّتي بقيت مفتوحةً عمراً بأكمله، ولن تكون هنا يومها لتعرف كم كنت غريباً قبل ذلك؟ ولا كم ستصبح منفيّاً بعد الآن؟"

في المقابل، أفادت صفحة "إغضب"، أنّ يوسف هو من بلدة جب جنين البقاعية ، وقد قتل مع زوجته وابنه بعد تعرّضهم لضربات قاتلة على الرأس على يد لصوص "متوحشين".