مجلس الوزراء يُقرّ الموازنة في الأسبوع الأول من أيار

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محمد بلوط -



موازنة التقشف وترشيد الانفاق صارت على طاولة مجلس الوزراء الذي سيباشر بمناقشتها يوم الثلاثاء المقبل. وبغض النظر عن الاجواء والتباينات التي ظهرت بين اطراف الحكومة مؤخراً، فان الاعلان عن بدء درسها خلق مناخاً جيداً لا سيما انها خلت من اي تخفيض لرواتب الموظفين في القطاع العام مدنيين وعسكريين.

وعشية الجلسة الاولى لمناقشة هذه الموازنة اعرب وزير المال علي حسن خليل لـ«الديار» عن ارتياحه لهذه النقلة، معتبراً ان وضع الموازنة على طاولة مجلس الوزراء بعد كل الجهود التي بذلت يعني أننا دخلنا فعلا في مرحلة ترجمة هذه الجهود لاقرار المشروع واحالته الى مجلس النواب في أقرب فرصة.

ولم يشأ خليل الدخول في تفاصيل ما يمكن ان ينتج عن النقاشات داخل مجلس الوزراء، لكنه اعرب عن أمله في التعاون لاقرار مشروع الموازنة بسرعة، مستبعداً حصول معوقات او خلافات تحول دون تحقيق ذلك.

وردا على سؤال عما اذا كان جهوز مشروع الموازنة امام مجلس الوزراء قد خلق اجواء ايجابية، قال وزير المال «بطبيعة الحال هناك اصداء ايجابية في الداخل والخارج، وهذه الاجواء ستتعزز مع اقرار الموازنة واحالتها الى مجلس النواب».

وعلمت «الديار» من مصادر مطلعة ان مناقشة الحكومة للموازنة لن تستغرق وقتاً طويلاً، خصوصاً ان اللقاءات والمشاورات التي جرت في الأسبوعين الماضيين حولها بين القوى الاساسية المشاركة في الحكومة قد ساهمت وتساهم في تسهيل درسها في مجلس الوزراء.

وحسب المعلومات فان الموازنة ستستغرق اربع جلسات الاولى يوم الثلاثاء المقبل في بعبدا، ثم جلستين في السراي الحكومي يومي الخميس والجمعة، على ان تعقد الجلسة الرابعة والاخيرة يوم الاثنين في 6 أيار المقبل.

وينتظر ان تحال الموازنة الى مجلس النواب في الاسبوع الثاني من أيار لتبدأ لجنة المال بجلسات مكثفة في اطار ما أكد عليه الرئيس بري غير مرة لجهة جهوزية المجلس لدرس الموازنة واقرارها في اسرع وقت ممكن.

ويتوقع ان تنتهي لجنة المال من درسها – في اطار الآلية المكثفة التي تعتمدها – خلال ما يقارب الشهر الأمر الذي يعني اقرار الموازنة من قبل مجلس النواب خلال حزيران المقبل.

وفي تفاصيل المواقف والتوقعات حول مسار درس الموازنة قالت مصادر مطلعة لـ«الديار» أمس انه من المستبعد المس بسلسلة الرتب والرواتب رغم ان هناك من يسعى داخل مجلس الوزراء الى طرح فكرة تخفيض الرواتب على اساس الشطور من تلك الرواتب التي تبلغ 3 ملايين ليرة وما فوق وبنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة.

وكان حزب الله قد أكد منذ الاجتماع الأول الذي ترأسه الحريري مع ممثلي القوى الاساسية على رفضه المس بالرواتب، ولم يبد موافقة على مثل هذا الطرح.

وكما بات معلوما فان مشروع الموازنة الذي رفعه وزير المال لا يتضمن تخفيض الرواتب للموظفين، لكنه يتضمن بنودا عديدة في اطار اصلاح وتحسين اداء الادارات العامة وترشيد انفاقها، كما يتضمن بنوداً اخرى في اطار زيادة الواردات منها: رفع الضريبة على ربح الفوائد من 7% الى 10% ومن شأن اقرار هذا البند ان يؤمن مبالغ مالية جيدة للخزينة، والجدير بالذكر ان وزير المال كان اقترح في العام 2017 خلال اقرار سلسلة الرتب والرواتب رفع الضريبة المذكورة من 5% الى 10% لكن المجلس بعد نقاشات وضغوط خارجية اقر رفعها الى 7%. ويعني ذلك ان وزير المال لم يطرح زيادة كبيرة او غير موضوعية، واكتفى بالعمل على تحقيق ما كان طرحه في العام 2017.

وتقول المعلومات ان هذا البند سيشهد نقاشاً داخل مجلس الوزراء، لكن الاجواء والمعطيات داخل الحكومة تفيد بانه سيسلك طريقه الى مجلس النواب كما هو مقترح من الوزير خليل.

ووفقاً للمعلومات التي توافرت لـ«الديار» ايضا فان هناك اقتراحا مطروحا لكي تعطي المصارف الدولة اثني عشر مليار دولار بفائدة واحد بالمئة، ويحظى هذا الاقتراح بتأييد اكثرية وزارية، لكنه ما يزال موضع اخذ وردّ لا سيما ان الرئيس الحريري يرغب في ان يحظى بموافقة المصارف من دون تحفظات.

وتضيف المعلومات ان هناك مصارف لا تعارض هذا الطرح وهناك مصارف اخرى ترفضه. اما المصرف المركزي فهو ما زال حتى الآن على الحياد ولم يقل كلمته.

ووفقا لمصادر وزارية معنية فان مشروع الموازنة الذي رفعه وزير المال الى مجلس الوزراء يأخذ بعين الاعتبار اتخاذ اجراءات وخطوات اصلاحية مالية وادارية، ويأخذ بعين الاعتبار ترشيد الانفاق وايجاد واردات لا تشكل اعباء على الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل من خلال تجنب اللجوء الى زيادة الرسوم والضرائب، كما انها لا تمس او تؤشر على انتظام عمل القطاعات والشركات والمصارف.

والى جانب ذلك فان مشروع الموازنة يحاكي او يلاقي مقررات سيدر في العديد من النقاط والبنود.

وفي هذا الاطار علمت «الديار» من خلال معلومات موثقة انه في اطار الابواب التي تناولها سيدر في مقرراته هناك بند يتعلق بتحديث الادارات العامة وترشيد الانفاق.

وينص هذا البند على ما يلي:

1- تجميد التوظيف ما لم يتم ذلك بموافقة مجلس الوزراء، وهذا ورد في قانون سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017.

2- تصميم نظام موحد لكل المنافع الاجتماعية للموظفين في القطاع العام.

3- مراجعة الحكومة لسياسة المساهمات والدعم للاموال العامة المتبادلة.

4- ترشيد الانفاق في المحروقات في الادارات العامة.

5- تقييم اداء الموظفين في القطاع العام.

ولم يأت سيدر لا من قريب ولا من بعيد على موضوع تخفيض الرواتب، بل استند في قراراته على قوانين لبنانية كانت قد اقرت سابقا، واكد على تنفيذها.

كما ركز ايضا على الاصلاح الجمركي والخطوات اللازمة لتحقيقه. وكذلك على تحديث الادارة والخدمات الحكومية.

وتقول المصادر الوزارية ان هذه النقاط او البنود اخذت بعين الاعتبار في مشروع قانون الموازنة، مع العلم ايضا ان هناك قسما منها كان قد جرى تأكيده في قوانين سابقة وفي موازنة العام 2018.