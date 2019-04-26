مقتل طفل وإصابة خمسة أشخاص في حادث سير

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، عن مقتل طفل وإصابة خمسة أشخاص، نتيجة حادث سير مساء اليوم على طريق عام بلدة ضهر ليسينة في عكار.

ووفق معلومات أولية عن الحادث، فإن سيارة من نوع Bmw رقم لوحتها 210973/G، اصطدمت بحائط إلى جانب الطريق، قرب محطة مونتانا، ما أدى إلى مقتل الطفل م. ع. ع. (10 سنوات) واصابة: "ا. ك."، "م. ك."، "م. ع."، "ه. ع." و"ر. ع." بجروح، عملت 5 سيارات للصليب الأحمر اللبناني على نقلهم إلى المستشفيات، بعدما اضطر عناصر الدفاع المدني إلى استخدام آلات انقاذ هيدروليكية لسحبهم من السيارة.