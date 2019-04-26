حمدان: مزارع شبعا لبنانية أكثر من قصر المختارة

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كتب أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

مزارع شبعا بماضيها وحاضرها ومستقبلها وبصخورها المقاومة "لبنانية أكثر من قصر المختارة" ..

وكل خرائط الوطن الواحد الموحد كان عرضة للنهب والسرقة والاحتراق والقتل والتقسيم والتفتيت انطلاقاً من الادارة المدنية المدارة من "قصر المختارة" ..

فلماذا الاستغراب والتعجب لما صدر عن الذي أخلى سريره لليهودي شيمون بيريز ليلة النبيذ الشهيرة في "قصر المختارة" !!! ..

كفى جنوناً يا وليد جنبلاط، وإن غداً لناظره أقرب من القريب ..

وبالمناسبة لمن يطلب تكذيباً من وزارة الخارجية الروسية والديبلوماسي الروسي فمن المؤكد أن وليد جنبلاط هو الكذاب ..