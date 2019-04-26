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لبنان على موعد مع اولى طلائعه من الغاز والنفط قبل نهاية العام 2019

26
APRIL
2019
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 في خطوة نوعية هي الاجراء الثاني التنفيذي في دورة التراخيص الاولى لاستكشاف النفط والغاز، جرى اختيار مكان حفر اول بئر في البلوك رقم 4 قبالة منطقة الصفرا على بعد 30 كلم شمال غرب بيروت على ان تتم اعمال الحفر التي ستستغرق 55 يوما قبل نهاية العام 2019 ليتم بعدها تأكيد وجود نفط او غاز في البلوك او لا. وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني تولي اهمية كبرى لهذه الخطوة لما ستشكله من دليل للعمل علما بان المعدل العام عالميا لحصول اي اكتشاف هو بحفر ثلاثة آبار. عضو هيئة ادارة قطاع البترول في لبنان الدكتور وسام شباط يشرح بحسب خريطة البلوك رقم 4 موقع الحفر والطبقات الجيولوجية على ان تصل عملية الحفر الى اكبر عدد من الطبقات. عملية الحفر ستتم على عمق 1500 متر وعمق 2800 متر اي سيصل الحفر الى 4400 متر من سطح الماء. شباط يشرح حيثيات المواقع اللبنانية في الخريطة الاقليمية. خطة الاستكشاف هذه وضعت في ايار 2018 على ان تمتد لايار 2021 عسى ان تكون خطوة الالف ميل هذه واعدة لمستقبل واعد وآفاق جديدة للشباب اللبناني الباحث عن أفق جديد لامل جديد في لبنان.

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