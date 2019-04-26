living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كنعان: المصالحة خلقت واقعاً وطنياً جديداً والتلاقي بالسياسة وارد طالما متفاهمون على الوطن

26
APRIL
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد أمين سرّ تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان أن "المصالحة بين التيار والقوات التي أسست لواقع كنا نحلم به كمسيحيين بممارسة الحكم لا يمكن ان تترك لتفشل او تنكسر ومسؤوليتنا الاستمرار والسعي لتجنيبها المطبات ومواصلتها مسيحياً ووطنياً".

 

واشار كنعان الى ان" لا عودة الى الوراء بالمصالحة والتلاقي بالسياسة وارد طالما نحن متفاهمين على الوطن، كما قال فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهناك صفحة طويت ولا عودة الى الوراء على هذا الصعيد، لأن المصالحات التي انا معها دائماً تحمل الخير للمسيحيين ولبنان".

 

وكشف كنعان في لقاء روحي أخوي تحت عنوان "وبتبقى الأخوّة" في دير الحياة الجديدة-انطلياس، ضمّه الى الوزراء السابقين ملحم الرياشي ويوسف سعادة وسليم الصايغ، بمشاركة الاب العام لجماعة رسالة حياة وسام معلوف ان "المصالحة بدأت برسالة من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وبقبول وتلقف من قبل العماد ميشال عون، وقد سعينا قبلها لتفاهم سياسي بين التيار الوطني الحر والكتائب، وكانت هناك لقاءات بيني وبين الوزير سليم الصايغ شارك فيها النائب سامي الجميل، فهاجس الجمع احمله دائماً على الصعيد الشخصي وكتيار، لا بهدف الثنائيات بل للالتقاء او التنافس من أجل الوطن".

 

ورداً على سؤال قال كنعان "لا اؤمن بمنطق الزعيم بل بالأحزاب التي لديها مشروع تتنافس او تتحالف على اساسه. ولقد تخطينا مسألة الوجدانيات في العلاقات بين التيار والقوات التي لم تعد تقتصر على الأشخاص، وتمكنا من خلال التفاهم من التأسيس لمرحلة جديدة ولنظام سياسي جديد من خلال قانون انتخاب جديد ورئيس الجمهورية صاحب التمثيل الوازن، وما يهمنا ان يقوم المسيحيون بدورهم وان تكون احزابهم قادرة على حمل الهم الوطني، فيتنافسوا او يتحالفوا على اساس المشاريع والرؤى التي تخدم الدور والمصلحة الوطنية وتحسن واقع المجتمع وتريح الناس، لذلك يجب ان تتابع بمسؤولية".

 

واكد كنعان "تأييده لكل انواع المصالحات بين المسيحيين وغير المسيحيين، لاسيما داخل البيت المسيحي التي جرت أخيرا، لانها تحصن البلاد ومناعتها في ظل التحديات التي نمر بها".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout