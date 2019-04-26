living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"لمحت ثوبا أسود في غرفة العمليات"... طبيب السماء يشفي ميرنا من سرطان الثدي!

26
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشرت صفحة miracles of saint charbel – annaya، عبر فايسبوك، شهادة مؤثّرة لامرأة تدعى ميرنا، شفيت بشفاعة القديس شربل من سرطان الثدي.


ونشرت الصفحة التي تنشر الاعاجيب المسجّلة للقديس شربل، شهادة السيدة ميرنا الفغالي قازان وهي ام لولدين.


وتقول ميرنا: "منذ مدة ثلاث سنوات ظهرت في ثديي الشمال دهنية وبدأت تكبر فدخلت مستشفى السان شارل واهتم بعلاجي الدكتور كابي ابو سليمان وبعد زرع الخزعة تبين وجود مرض سرطاني فاخضعني لعملية جراحية حيث استاصل مكان المرض وكنت طيلة هذه المرحلة اصلي للقديس شربل واطلب شفاعته عند الرب يسوع المسيح وادهن صدري واشرب زيت مار شربل واثناء العملية لمحت ثوبا اسودا يختفي من امام وجهي فحسبته طبيبا فسالت عنه فاجابوني نحن لا نرتدي الاثواب السوداء في غرفة العمليات".


وتضيف: "طلب الطبيب ان اقوم بالعلاج الكيميائي ولكن زوجي رفض ذلك بانتظار ظهور نتائج الزرع للقسم المستاصل من الثدي وبعد 15 يوما جاءت النتيجة سليمة مئة في المئة فلا علاج ولا ادوية وقال لي الطبيب مندهشا لا يلزمك اي شيء مع انه كان مصرا مع طبيب الزرع سابقا بان المرض منتشر في جسمي هذا كله بفضل مار شربل حيث كل يوم آكل قطنة مغمسة بزيت مار شربل كدواء".


وتتابع: "بعد مرور سنة على شفائي ظهر علي مار شربل في الحلم وطلب مني تسجيل شفائي. قصدت مزار القديس شربل لاشكره على شفائي مرفقة بكامل التقرير الطبي وسجلت الشفاء بتاريخ 22 نيسان 2019 ".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout