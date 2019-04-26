"لمحت ثوبا أسود في غرفة العمليات"... طبيب السماء يشفي ميرنا من سرطان الثدي!

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نشرت صفحة miracles of saint charbel – annaya، عبر فايسبوك، شهادة مؤثّرة لامرأة تدعى ميرنا، شفيت بشفاعة القديس شربل من سرطان الثدي.



ونشرت الصفحة التي تنشر الاعاجيب المسجّلة للقديس شربل، شهادة السيدة ميرنا الفغالي قازان وهي ام لولدين.



وتقول ميرنا: "منذ مدة ثلاث سنوات ظهرت في ثديي الشمال دهنية وبدأت تكبر فدخلت مستشفى السان شارل واهتم بعلاجي الدكتور كابي ابو سليمان وبعد زرع الخزعة تبين وجود مرض سرطاني فاخضعني لعملية جراحية حيث استاصل مكان المرض وكنت طيلة هذه المرحلة اصلي للقديس شربل واطلب شفاعته عند الرب يسوع المسيح وادهن صدري واشرب زيت مار شربل واثناء العملية لمحت ثوبا اسودا يختفي من امام وجهي فحسبته طبيبا فسالت عنه فاجابوني نحن لا نرتدي الاثواب السوداء في غرفة العمليات".



وتضيف: "طلب الطبيب ان اقوم بالعلاج الكيميائي ولكن زوجي رفض ذلك بانتظار ظهور نتائج الزرع للقسم المستاصل من الثدي وبعد 15 يوما جاءت النتيجة سليمة مئة في المئة فلا علاج ولا ادوية وقال لي الطبيب مندهشا لا يلزمك اي شيء مع انه كان مصرا مع طبيب الزرع سابقا بان المرض منتشر في جسمي هذا كله بفضل مار شربل حيث كل يوم آكل قطنة مغمسة بزيت مار شربل كدواء".



وتتابع: "بعد مرور سنة على شفائي ظهر علي مار شربل في الحلم وطلب مني تسجيل شفائي. قصدت مزار القديس شربل لاشكره على شفائي مرفقة بكامل التقرير الطبي وسجلت الشفاء بتاريخ 22 نيسان 2019 ".