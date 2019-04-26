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الإيمان بلبنان كبير، وفرص التقدّم والنجاح فيه ما زالت قائمة، وكل مبادرة اقتصادية رائدة من شأنها أن تسهم في مسيرة نموّه. تلك رسالة تردّدت أصداؤها في فيلا ليندا سرسق في الأشرفية، وعلى مسمع حشد من الشخصيات التي حضرت للمشاركة في حفل أقامته "توتال لبنان" و"أي بي تي" في 25 نيسان 2019، للإعلان عن تأسيس شركة مساهمة باسم "الشركة اللوجستية للمحروقات ش.م.ل".

تأسيس هذه الشركة الجديدة يأتي في سياق شراكة استراتيجية بين اسمين رائدين في قطاع النفط والغاز في السوق اللبنانية، ويهدف إلى تنمية هذا القطاع وتقديم الخدمات اللوجستية والمنتوجات النفطية بنوعية أفضل. فمع "توتال لبنان"، نحن أمام أحد فروع مجموعة هي من الأضخم في مجالها في العالم، وأمام شركة توفّر للبنانيين منذ سنة 1951 المواد النفطية بأجود نوعية وخدمة، من خلال أكثر من 190 محطّة خدمة في مختلف المناطق. ومع "أي بي تي"، نحن أمام شركة تمثّل نموذجًا في ريادة الأعمال، لأنها انطلقت كمحطة محروقات صغيرة أنشأها السيّد ميشال عيسى في بلدته عمشيت، وتطوّرت لتصبح بعد ثلاثين عامًا مجموعة لديها أكثر من 180 محطّة. أمّا مع الاثنتين معًا، فنحن أمام فصل جديد من فصول النجاح الذي سيتعاظم بفعل توحيد جهودهما، وأمام خطوة ستسهم في تعزيز قطاع النفط والغاز في لبنان، وبالتالي الاقتصاد الذي يحتاج إلى شراكات كهذه ليحقّق النمو. ولعلّ الشعار الذي اختارته الشركتان هو أفصح تعبير عن أهمية المبادرات الخاصة على صعيد هذا النمو، إذ أطلقتا خلال الحدث شعار "الشراكات الكبيرة طاقة للاقتصاد"، وأعلنتا عن شراكتهما التي تأملان في أن تكون بداية لمزيد من الشراكات والتعاون في مجالات وأنشطة أخرى في المستقبل.

وقد أقيم احتفال للإعلان عن تأسيس "الشركة اللوجستية للمحروقات ش.م.ل" برعاية وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني خوري ممثَّلةً بمستشارها داني سماحة، وبحضور السفير فاسكين كافلكيان ممثِّلًا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والنائب زياد حواط ممثِّلًا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، والنائبة رلى الطبش، والوزير السابق النقيب رمزي جريج، والمديرة العامة للنفط أورور فغالي وعدد من الفاعليات، إلى جانب حضور كل من المدير العام لشركة "توتال" في لبنان دانييل ألفاريز، ونائب رئيس مجلس الإدارة في "أي بي تي" الدكتور طوني عيسى، والمدير العام لـ"الشركة اللوجستية للمحروقات ش.م.ل" أنطوان سلامة.

الكلمات توالت من القيّمين على "توتال لبنان" و"أي بي تي"، لتوضح أبعاد الشراكة الجديدة وأهداف الشركة التي أفضت إلى تأسيسها. فالسيّد ألفاريز قال: "إن شركة "توتال" ملتزمة توفير المنتوجات الأعلى جودة لعملائها، وهذه الشراكة ستساعد في إيصالها إليهم عبر شبكة توريد متطوّرة. إنها ستولّد أيضًا دينامية جديدة ومتقدّمة في التعاون بين الشركتين، مما سينعكس إيجابًا على صُعد عدة، أبرزها رفع نوعية المواد النفطية المستوردة ومواصفاتها، وتطوير إجراءات الحماية والوقاية والسلامة العامة في مستودعات التخزين، وفي سائر مكوّنات البنية التحتية اللوجستية التي تستلزمها أعمال استيراد المواد النفطية ونقلها وتوزيعها". وأوضح أن هذه الشركة الجديدة هي مُلك كل من الشركتين مناصفةً في ما بينهما، أي بنسبة 50% لكل واحدة منهما.

كذلك تحدّث السيّد ألفاريز نيابةً عن نائب مدير العمليات في "توتال" في الشرق الأوسط وشرق آسيا جان بابيه الذي تغيّب لقيامه بزيارةٍ للمملكة العربية السعودية بغية توقيع اتفاق مع شركة "أرامكو السعودية"، فأعرب عن سعادته بتأسيس هذه الشركة، مشيرًا إلى أنه يستشرف من خلالها فرصًا لتحقيق المزيد من الأمور الجيدة في المستقبل.

وعن مسيرة "أي بي تي" تحدّث الدكتور عيسى، فذكّر بقصة نجاحها التي أوصلتها إلى إقامة شراكة استراتيجية واسعة في لبنان مع شركة نفطية عريقة هي فرع لخامس مجموعة نفطية في العالم. وأكّد أنّ هذه الشراكة التي تمّ الإعداد لها بعناية، تأتي لتتوّج سنوات طويلة من التعاون المشترك والنجاح بين الشركتين، لافتًا إلى أنها أولى من نوعها في لبنان في هذا القطاع، وقال: "أي بي تي" التي حقّقت نجاحًا لافتًا خلال السنوات الماضية، وجدت مع "توتال لبنان" فرصة مهمة لكي تحقّق المزيد من التقدّم والنجاح، ومناسبة للإفادة من الخبرات الدولية المهمة المتاحة لدى "توتال" في مجال الطاقة والنفط". كذلك رأى أنّ هذه الشراكة تطلق دينامية جديدة في السوق النفطية في لبنان، وقد تكون بداية لشراكات مستقبلية مماثلة، قادرة على أن تدفع في اتجاه تطوير القطاع النفطي. ولفت إلى الدور الفعّال والإيجابي الذي تستطيع تأديته الشركات المحلية التي أثبتت إمكان الاعتماد عليها في أي سياسة نفطية تنتهجها الدولة اللبنانية، وخصوصًا أنها شكّلت العمود الفقري للاقتصاد اللبناني في الزمن الصعب، ومن حقها أن تستمر في تأدية أدوار فعّالة في كل الظروف وبالشراكة مع المجموعات الدولية.

أمّا السيّد سلامة، فتحدّث عن الشركة الجديدة التي تولّى إدارتها، وأكد أنها ستطبّق المعايير الدولية في ما يتعلّق بالصحة والسلامة والبيئة، وستتّبع الإجراءات العالمية على صعيد النقل البحري والبرّي، لافتًا إلى أنّ السفن التي يتمّ نقل المواد النفطية عبرها تخضع لمراقبة "توتال" ولا تُستخدَم لأكثر من خمسٍ وعشرين سنة. كذلك أعلن تجهيز مستودعات التخزين وفق المواصفات العالمية للسلامة، مشددًا على أنها آمنة ومجهّزة ضدّ الحرائق ومختلف الحوادث التي قد تطرأ.

بعد انتهاء هذه الكلمات، تمّ عرض فيلم دعائي تناول مسيرة الشراكة بين "توتال لبنان" و"أي بي تي" وأهداف شركتهما الجديدة، وأعقبه حفل كوكتيل في حديقة الفيلا، أثنى خلال الحاضرون على هذه المبادرة الرائدة وما تقدّمه من فرص للبنان واقتصاده.

لبنان سيكون دولة نفطية في المستقبل القريب، و"توتال" ستكون مشاركة في تحقيق هذا الحلم بصفة كونها جزءًا من تحالف الشركات العالمية التي ستعمل على استكشاف الغاز والنفط فيه. ولكن قبل ذلك، سيشهد لبنان تقدّمًا في قطاع النفط والغاز، نتيجة الشراكة التي وُلدت بين "توتال لبنان" و"أي بي تي". وقبل ذلك أيضًا، سيكون الاقتصاد اللبناني مترقبًا لشراكات كبيرة جديدة، ليحقّق نموًّا هو في أمسّ الحاجة إليه، ويبقى موضع ثقة الشركات المحلية والعالمية.