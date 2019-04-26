خليل: كل هذا الذي يجري هو نتيجة إشاعات

A + A -

نقل عن وزير المال علي حسن خليل قوله في دردشة بعد الجلسة، أن ما طلبه عون «امر طبيعي ويجب ان يتوافر» وأكّد أنه أعدّ تفاصيل لكل بند من بنود الموازنة، وقال: «انا جاهز لعرض مشروع الموازنة، وانّ الارقام ستكون قابلة للنقاش، وهناك اجوبة عن كل الأسئلة التي ستُطرح حول الموازنة شكلاً ومضموناً».

ولاحقاً قال خليل، رداً على سؤال لـ«الجمهورية» حول الإرباك الحاصل والخوف لدى المواطنين من اقتراب البلد من انهيار اقتصادي: «كل هذا الذي يجري، هو نتيجة إشاعات، وكلام يستسهل البعض اطلاقه على الصفحات، من دون ان يكون له اي أساس».

واشار الى «انّ جهدنا منصّب لإخراج موازنة في الشكل الذي يعيد إنتظام المالية العامة، وما نسعى اليه هو ان نتمكن من تخفيض العجز الى ما دون 9%».

ورداً على سؤال آخر قال خليل: «موضوع وضع رسوم على البنزين لم يُبحث اصلاً، وكل ما يُقال حول الزيادات إشاعات لا أساس لها، والأمر نفسه يتعلق بما قيل عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة».