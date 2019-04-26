عناوين الصحف ليوم الجمعة 26 نيسان 2019

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الأخبار: هل تورّط إسرائيل وأميركا اليونيفيل؟

موازنة الهروب من المسؤولية





البناء: أميركان أنترست: الانتخابات الأوكرانية سقوط للرهان الأميركي على التلاعب بالنسيج الاجتماعي

رئيس الجمهورية ينقل الموازنة من المشاورات إلى مجلس الوزراء... الثلاثاء

حردان: تحصين الشعب والجيش والمقاومة يحمي الثلاثية التي تحمي لبنان



الديار: الرئيس عون «يستوعب استياء» الحريري : لم أكــن أقصدكَ بـكــلامــي

جلسة حكوميّة «غير تقشفيّة» تضع على «السكة» مُوازنة «غير مُتفجّرة»



النهار: استحقاق الموازنة ينطلق وسط مناخات "مشجّعة"

الجمهورية: "الجمهورية" تنشر إجراءات خفض العجز

اللواء: الموازنة رسمياً: البداية تخفيض مخصّصات الرؤساء والنواب إلى النصف لثلاث سنوات

«إسمنت الأرز» توتِّر العلاقة بين جنبلاط وحزب الله.. والمواجهة البيئية مستمرة على خط توتُّر المنصورية

the daily star: Cabinet to discuss austerity budget next week

l'orient le jour: « Les fermes de Chebaa ne sont pas libanaises », martèle Joumblatt