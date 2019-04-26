عناوين الصحف ليوم الجمعة 26 نيسان 2019

الأخبار: هل تورّط إسرائيل وأميركا اليونيفيل؟
موازنة الهروب من المسؤولية
البناء: أميركان أنترست: الانتخابات الأوكرانية سقوط للرهان الأميركي على التلاعب بالنسيج الاجتماعي
رئيس الجمهورية ينقل الموازنة من المشاورات إلى مجلس الوزراء... الثلاثاء
حردان: تحصين الشعب والجيش والمقاومة يحمي الثلاثية التي تحمي لبنان
الديار: الرئيس عون «يستوعب استياء» الحريري : لم أكــن أقصدكَ بـكــلامــي
جلسة حكوميّة «غير تقشفيّة» تضع على «السكة» مُوازنة «غير مُتفجّرة»
النهار: استحقاق الموازنة ينطلق وسط مناخات "مشجّعة"
الجمهورية: "الجمهورية" تنشر إجراءات خفض العجز
اللواء: الموازنة رسمياً: البداية تخفيض مخصّصات الرؤساء والنواب إلى النصف لثلاث سنوات
«إسمنت الأرز» توتِّر العلاقة بين جنبلاط وحزب الله.. والمواجهة البيئية مستمرة على خط توتُّر المنصورية
the daily star: Cabinet to discuss austerity budget next week
l'orient le jour: « Les fermes de Chebaa ne sont pas libanaises », martèle Joumblatt