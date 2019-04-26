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أسرار الصحف ليوم الجمعة 26 نيسان 2019

26
APRIL
2019
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر أوروبية تراجع حدّة التوتر حول مضيق هرمز وحاجة إيران للتلويح بإغلاقه مع ظهور بوادر تشير لحفاظ إيران على مكانتها النفطية رغم الإجراءات المشدّدة للعقوبات الأميركية المعلنة مؤخراً، فـ إضافة لسعي أوروبا لتعويض إيران نقص كمياتها المباعة عبر الآلية المالية التي بدأت إجراءات وضعها قيد التطبيق، بقيت الصين وتركيا والعراق والهند وباكستان كزبائن رئيسيين للنفط والغاز الإيرانيين على مواقف سابقة ترفض الإذعان للعقوبات وتضع الأولوية لمصالح اقتصاداتها رغم التهديد الأميركي بالمساس بهذه الاقتصادات انطلاقاً من أنّ التنازل السيادي سيرمي الاقتصاد في بئر التبعية الذي لا قعر له في الممنوعات…

 

 

 

النهار: أسرار الآلهة

تثبيت التموضع

فسّر متابعون اطلالة رئيس المردة سليمان فرنجية على فضائية اقليمية بأنه لتثبيت تموضعه وسط الصراع السياسي الخارجي في مقابل حركته الداخلية....


عقدة أوسكار

علّق وزير سابق على صور مسؤولين عبر الانترنت فقال "يبدو أن عقدة أوسكار (كلب وليد جنبلاط) باتت تلاحق الجميع"....

 

إعتراض ولا وإجراء

اعلان وزير المال بأن رسوماً مضافة من مصالح المياه غير قانونية لم تستتبع بأي إجراء أو مناقشة في مجلس الوزراء....

 

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