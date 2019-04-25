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بستاني تعقد اجتماع عرض المعلومات التقنية المتعلقة بحفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة رقم 4

25
APRIL
2019
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 صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه البيان التالي:

عقد وزير الطاقة والمياه السيدة ندى البستاني وهيئة إدارة قطاع البترول اجتماعاً تقنياً مع مديرين تنفيذين لدى المشغل شركة Total E&P Liban SAL في مركز الهيئة، حيث عرضوا للمعلومات التقنية المتعلقة بحفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة رقم 4 وفقاً لخطة الاستكشاف الموافق عليها من قبل الوزير والعائدة لهذه الرقعة.

وقد عرض تقنيون من الشركة للمعلومات المتعلقة بحفر البئر الأولى والتي شملت المكمن الذي سيستهدفه الحفر وتصميم البئر وموقع البئر الجغرافي في المياه الاقتصادية الخالصة للبنان داخل الرقعة رقم 4، حيث يقع موقع حفر البئر الأولى مقابل الساحل اللبناني شمالي مدينة بيروت ويبعد حوالي 30 كلم عن الشاطئ.

 

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