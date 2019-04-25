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تحديد موعد إعلان ريال مدريد ضم هذا اللاعب إلى صفوفه

25
APRIL
2019
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اقترب نادي ريال مدريد الإسباني، من التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي، خلال الفترة القادمة.

وحسب ما نشره موقع "أوك دياريو" المقرب من ريال مدريد، فإن إدارة ريال مدريد تخطط لإعلان ضم هازارد من تشيلسي بعد نهائي الدوري الأوروبي المقرر في الـ29 من مايو المقبل، وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر له في الأول من يونيو القادم.

وذكر الموقع أن هازارد يريد إنهاء مسيرته مع تشيلسي بأفضل حال بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي قبل بداية مغامرته مع ريال مدريد في السنوات المقبلة.

وحسب التقارير الإسبانية والبريطانية، فإن ريال مدريد يملك اتفاقا مع هازارد منذ أشهر بالانتقال إلى النادي الملكي بعقد لمدة 6 سنوات مقابل 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وأصبح فريق تشيلسي مجبرا على بيع هازارد في الصيف المقبل حتى لا يفقده مجانا في الصيف التالي بسبب نهاية عقده مع البلوز.

ومن المتوقع أن يحل هازارد محل الويلزي غاريث المتوقع رحيله عن الميرينغي باتجاه الدوري الإنجليزي الممتاز.

روسيا اليوم
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