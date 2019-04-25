حلقة تشاورية في وزارة البيئة لمناقشة تحديث دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي للأنشطة البترولية في لبنان

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نُظمت اليوم حلقة تشاورية في وزارة البيئة ضمن سلسلة من الحلقات التشاورية مع العامة لمناقشة تحديث دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي للأنشطة البترولية في لبنان ، وذلك بدعوة من وزيرة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول بالتعاون مع المستشارين الذين يقومون بإعداد تحديث الدراسة، المستشار الدولي GFA والشريك المحلي الشركة الاستشارية ELARD.

حضر الحلقة ممثلون عن المؤسسات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشركات الاستشارية البيئية كذلك خبراء بيئيين مع ممثلين عن وزارة البيئة وعن هيئة إدارة قطاع البترول. تضمنت الحلقة التشاورية كلمة افتتاحية للمهندسة سابين غصن، رئيس دائرة في وزارة البيئة. تلا ذلك عرض من المهندس عاصم أبو إبراهيم، عضو مجلس إدارة هيئة ادارة قطاع البترول ورئيس وحدة الجودة والصحة والسلامة والبيئة فيها، الذي قدم عرض للوضع الحالي وآخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة البترولية كما ودور الهيئة في إدارة القطاع لاسيما من ناحية الصحة والسلامة والبيئة مع التأكيد على دور المجتمعات المحلية في صنع القرار من خلال أدوات مثل التقييم البيئي الاستراتيجي حيث يمكن إبداء المخاوف والاقتراحات والاحتياجات ومناقشتها ومعالجتها في وقت مبكر من أجل التنفيذ السليم. كما قدم المهندس ريكاردو خوري ، من شركة ELARD، المنهج المعتمد في دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي والنتائج والتوصيات التي تتناول الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وقد كانت المناقشة مع المشاركين تفاعلية حيث تركزت المحاور الرئيسية للنقاش حول مسائل إدارة الإيرادات، وعملية اختيار الرقع المعروضة للمزايدة، والمسح البحري البيئي ،وتنفيذ نتائج التقييم البيئي الاستراتيجي كما وتمويل بناء القدرات.

يأتي ذلك بعد سلسلة من حلقات مشاركة العامة التي عقدت في عدد من المدن الساحلية لتعزيز مشاركة العامة بما في ذلك المجتمعات والسلطات المحلية والصيادين والمؤسسات السياحية والمجتمعات المدنية والمنظمات غير الحكومية في صنع القرارات البيئية في قطاع النفط والغاز حيث هدفت إلى زيادة إطلاع المجتمعات المحلية على القطاع بالإضافة إلى عرض نتائج دراسة تحديث التقييم البيئي الاستراتيجي ومناقشة الاهتمامات والاحتياجات والاقتراحات المحتملة من قبل هذه المجتمعات لإدماجها في التقرير النهائي