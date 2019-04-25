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لجنة عودة النازحين في الوطني الحر تابعت ومنسقية المستقبل في عكار ملف العودة

25
APRIL
2019
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زار وفد من اللجنة المركزية لعودة النازحين في "التيار الوطني الحر" يتقدمه منسق اللجنة نقولا الشدراوي، والأعضاء: أنطوان عاصي، رالي عازار وخضر سعيد، يرافقهم جهاد عرابي من اللجنة الاهلية لعودة النازحين في عكار، مقر منسقية "تيار المستقبل" في عكار، وكان في استقبالهم المنسق العام لعكار خالد طه وأعضاء من مكتب ومجلس المنسقية.

الشدراوي
وعرض الشدراوي "ما تقوم به اللجنة على صعيد عودة النازحين"، مشددا على "ضرورة أن يصبح موضوع العودة أولوية لدى جميع الأحزاب والتيارات السياسية، لأن ضغط النزوح على لبنان يطال الجميع من دون تمييز".

طه
من جهته، تحدث طه عن "حرص تيار المستقبل على أن تكون عودة النازحين اليوم قبل الغد عودة آمنة بضمانة الأمم المتحدة"، مشددا على "ضرورة التشاور والتعاون للتخفيف من أعباء النزوح والنأي بالملف عن أي تجاذب داخلي".

وجدد طه موقف "تيار المستقبل"، الداعم للمبادرة الروسية "التي يشكل رئيس الحكومة سعد الحريري أحد عرابيها وداعميها، باعتبارها ضمانة حقيقية لعودة النازحين وتبني ما ورد في البيان المشترك للقمة الروسية - اللبنانية، أثناء زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى موسكو، لا سيما في البند السابع الذي نص على تأييد تطبيق المبادرة الروسية لتأمين العودة التي تحتاج إلى تهيئة الظروف المؤاتية في سوريا، بما في ذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية وإعادة الإعمار ما بعد الصراع".

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