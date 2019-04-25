خاص - الحمصي بين الوطني والعميل: أي ريفي نصدّق؟ (لارا الهاشم)

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برعاية وحضور اللواء أشرف ريفي نتشرف بدعوتكم لحضور حفل توقيع كتاب "لغز الجنود الاسرائيليين الثلاثة". هكذا وزعت الدعوة لحضور حفل توقيع كتاب المحكوم والموقوف سابقا بتهمة العمالة لاسرائيل زياد الحمصي يوم غد الجمعة، والذي خصه اللواء المتقاعد اشرف ريفي بكتابة مقدمة عمله الروائي.



للوهلة الاولى لا يبدو الأمر فيه الكثير من الغرابة، فريفي يحاول خلق حيثية شعبية في الحياة السياسية التي يشقّ فكيف إذا كان صاحب الدعوة ابن سعدنايل، تلك البلدة السنية الوازنة. لكن المستغرب هو عندما تكتشف أن اللواء المتقاعد نفسه كان من موقعه كمدير عام سابق لقوى الامن الداخلي يتعّقب إلى جانب رئيس فرع المعلومات في وقتها العقيد الشهيد وسام الحسن، زياد الحمصي في ال ٢٠١٠. وذلك نتيجة إدلاء الأخير بمعلومات، أمام ضابط في فرع المعلومات هو اليوم رئيس الجهاز العميد خالد حمود، أوقع بنفسه من خلالها.



فبحسب معلومات tayyar.org حضر الحمصي في ال ٢٠١٠ بنفسه وأخبر حمود بأنه يلتقي اشخاصاً تابعين للموساد منذ فترة طلبوا منه كشف مصير ثلاثة جنود اسرائيليين مفقودين في معركة السلطان يعقوب في ال ١٩٨٢ أما هو فكانت نيته مقارعة العدو وأنه انتصر بنسبة 90% على جهاز كشف الكذب الذي أخضعه الموساد له.



لم تمرّ هذه الرواية على حمود وترسخت قناعة لدى رئيس الجهاز أن الحمصي عميل مجنّد "جاهزٌ". إلى أن أثبتت التحقيقات معه خلال المحاكمة، بعد توقيفه من قبل مخابرات الجيش، أن علاقته بالموساد تعود إلى ما قبل سنة ونصف من ظهورها الى العلن، وأنه كان يتقاضى راتباً شهرياً من مشغّليه كعضو في مجلس إدارة إحدى الشركات في تايلاند.



في المحصلة أدانت المحكمة العسكرية زياد الحمصي بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً ثم اكتفت محكمة التمييز العسكرية بمدة توقيفه، والبالغة 3 سنوات ونيف وجردته من حقوقه المدنية وأدانته بالتعامل وفقاً للمادة 278 عقوبات. علما أن المادة المذكورة تنص على أن "كل لبناني.... اجرى اتصالا مع احد هؤلاء الجواسيس او الجنود او العملاء وهو على بينة, من امره, يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة". ووفقا للقانونيين فان الاكتفاء بمدة التوقيف لا يعني إسقاط الحكم الصادر بحقه، ولو ان ريفي اعتبر في تصريح له مؤخرا أن المحكمة برأت الحمصي.



لكن بكافة الأحوال، ما يهمنا اليوم ليس محاكمة الحمصي مرة جديدة وإنما هو مجرد تساؤل عن سبب التبدّل الفاضح في موقف اللواء ريفي. فبعد أن اعتبره شخصاً اقرب إلى طابع العمالة كيف صار اليوم "مشروعاً وطنياً". ؟

ففي مقدمة الكتاب يروي ريفي بداية اكتشافه لظاهرة الحمصي، سارداً: "حضر العقيد وسام إلى مكتبي مساء وبيده مغلف كبير الحجم داكن السمرة..... اختصر العقيد وسام مضمون التقرير بما يلي: ان زياد الحمصي. يقول انه أثناء تلبيته لدعوة رسمية لزيارة الصين بصفته رئيساً لبلدية سعدنايل تعرف هنالك على شخص، ويظن الحمصي ان وجود هذا الشخص هنالك ليس صدفة. اذ انه تحدث معه بموضوع رفات ثلاثة جنود صهاينة فقدوا في معركة السلطان يعقوب في اجتياح العام 1982 وانه لم يتم تبادل رفات هؤلاء الجنود الثلاثة أثناء عملية تبادل الأسرى والجرحى مع السوريين والمقاومة الفلسطينية في أواسط الثمانينات. وعد زياد الرجل بالتفكير بالأمر بشكل جدي. وبعد ان حضر الحمصي من الصين أبلغ رائداً في شعبة المعلومات عن الأمر وعن هواجسه وما جرى معه وقد جمع مجموعة أفكاره في هذا التقرير المرسل، الى العقيد وسام الحسن رئيس شعبة المعلومات....



واكمل ريفي: "يقول الحمصي.. تابع العقيد الحسن قائلاً: انه مستعد للمضي في هذه المهمة الأمنية مهما كلف الأمر من خطورة ومصاعب. وهذه بنظره مهمة قومية ووطنية على أعلى المستويات. وهو يريد القيام بعملية بطولية يتوج حياته النضالية بها، لكنه يريد غطاء قانونياً لهذه المهمة".



وتابع: "اعتبر وسام ان متابعة هذه القضية أمر عظيم فوق العادة، ومهمة وطنية على أعلى المستويات، لا سيما ان القضية في مجال مقارعة العدو... فالقضية وفق ظني وظن وسام، وطنية وأمنية بأعلى المستويات."



لكن إذا كانت هذه فعلا قناعة ريفي في الفترة الأخيرة، فانها كانت مختلفة تماماً اثناء توليه مسؤوليته الأمنية على رأس المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عندما كان مقتنعاً بعقله الأمني بعمالة الحمصي.

ففي كتاب وجهه الى المحكمة العسكرية في ال ٢٠١٠، حصل عليه tayyar.org خاطب ريفي رئاسة المحكمة حرفيا بما يلي: " اعلم الموقوف زياد الحمصي المديرية العامة بواسطة الضابط المذكور في افادته معلومات تضمنت سردا لرواية تتعلق باستدراجه من قبل أحد الاشخاص الصينيين لصالح الموساد. بعد تقييم مضمون ما أدلى به ودراسته بعناية تقرّر التعامل بحذر مع هذا الشخص واخضاع المعلومات التي أدلى بها للتحليل الأمني الدقيق. تمت متابعة هذا الموضوع من قبلنا بصفتنا المدير العام بهدف التأكد من صحة معلومات الحمصي ومدى صدقية ما أدلى به، خصوصا بعد وقوعه في تناقضات وتوفر معلومات إضافية أثارت جميعها الشكوك حوله....كانت النتيجة انه كلما تكثفت الاستقصاءات كلما زادت الشكوك لجهة عدم صدقية وسلامة الحمصي وزادت الريبة بأننا لسنا امام حالة وطنية وانما امام حالة يغلب عليها طابع العمالة" كما جاء في كتاب ريفي، الذي ابدى فيه استعداد المديرية لتزويد المحكمة بأي معلومات إصافية تودّ التثبت منها.



وفي ال ٢٠١٣ كرر ريفي قناعته أمام وفد من الاسرى المحررين لافتا الى ان "ما قدمه فرع المعلومات لمحكمة التمييز العسكرية اتى ليثبت عمالة الحمصي وليس العكس خاصة انه حين ابلغ الحمصي فرع المعلومات بصلاته بالعدو كان قد أمضى سنتين على انغماسه بالعمالة وتقديم الخدمات اليه". علما أن هذا التصريح موثق في ارشيف صحيفة السفير.



فماذ الذي تغير بين الأمس واليوم وبأي وجهة نظر هو مقتنع فعلا اللواء ريفي؟



مصادر أمنية تعتبر عبر tayyar.org أن ريفي بموقفه المستجدّ يوجّه طعنتين، واحدة للشهيد وسام الحسن الذي كان على قناعة بعمالة الحمصي، وأخرى جديدة لسعد الحريري بمحاولته تحقيق مكاسب سياسية في عقر داره علّه يستميل خصومه في سعدنايل.



أما مصادر ريفي فتلفت لtayyar.org إلى انه سيوضح كل الملابسات في كلمة سيلقيها خلال حفل التوقيع.



فهل سيُقنع ريفي نفسه بداية قبل اقناع الاخرين ؟