معلوف يرفع الصوت عالياً بعد جولته على ​كسارة​ "أبو ميزان"

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في اطار متابعته للاوضاع البيئية في المتن الشمالي وبالوقت الذي تدرس فيه وزارة البيئة المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات وقبيل عرضه على طاولة مجلس الوزراء، سلّط عضو تكتل لبنان القوي النائب ادي معلوف الضوء على احدى اكبر كسارات المتن الشمالي في ابو ميزان والتي استمرت بالمعل لسنين طويلة بعد توقف غيرها عن العمل، حيث نهشت اعمال الحفر والتفجير جبلاً بأكمله ليصل علو الهوة فيه الى اكثر من مئة وعشرين متراً ضاربةً بعرض الحائط جميع المعايير الييئية وامكانية اعادة التأهيل، عدا عن الضرر اللاحق بالبلدات المجاورة من وراء الغبار المضر بالانسان والثروة الحرجية والاشجار المثمرة. لذا رفع معلوف الصوت عالياً واعداً بمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية لا سيما وزارة البيئة.