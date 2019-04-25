جمعية انماء طرابلس هنأت المسيحيين الشرقيين بحلول الفصح ونددت بالجرائم في سريلانكا

A + A -

هنأت جمعية انماء طرابلس والميناء المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي بحلول الفصح المجيد، وتمنت "ان يعيده الله علينا بالخير والصحة والعافية وعلى لبنان بالاستقرار والازدهار والسلام والمحبة".



ونددت الجمعية "بالجرائم التي تشهدها سريلانكا في هذه الايام المجيدة والتي ذهب ضحيتها مئات الشهداء"، مؤكدة "ان الارهاب اثبت من جديد ان لا دين له ولا هوية ولا طائفة ولا وطن"، داعية الى "التضامن ضد هذه الوحشية التي تهدد السلام في العالم".



وتمنت الجمعية "ان تأتي قيامة لبنان بالتعاون الجدي والحقيقي بين ابنائه ليعود منارة للشرق"، داعية الى "ضرورة وعي المسؤولين خطورة المرحلة الاقتصادية الحرجة التي نمر بها والعمل على اتخاذ خطوات عملية وخطة طوارىء تمنعنا من الانزلاق في مخاطر الوقوع في المحظور من دون المس بلقمة عيش المواطن ومن دون ان تحمل تلك الاعباء الى الفقراء وذوي الدخل المحدود".



وأكدت الجمعية "ان هذه الظروف الصعبة توجب علينا الوقوف صفا واحدا من اجل النهوض من جديد عبر اصلاحات سريعة تعيد البلد الى مساره الطبيعي".