24 نيسان... قيامة متجددة (القنصل نصري لحود)

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رغم مرور 104 سنوات على الذكرى الاليمة، ذكرى إبادة الارمن، لا يزال الشعب الارمني يضج حيوية وعزة نفس، مجبولة بالصلاة والخشوع لشهداء قديسين ماتوا ليحيا شعب مناضل صامد شامخ شموخ جبل ارارات.





104 سنوات مرت على الذكرى الاليمة، تزيد الارمن في كل الارض وفي لبنان تحديداً، عظمة وتعلقا بالذكرى وإصرارا على جعل من قاموا بها يعترفون بما اقترفت ايديهم، ليس للانتقام، بل للعبرة.

جيل بعد جيل، وسنة بعد سنة، باتت الذكرى امثولة في العطاء والصبر والوفاء لشهداء شعب عانى وتشرد وتهجّر وصمد وقام من جديد، ناشرا حب الحياة ومعلماً شعوبا كاملة العناد بالحق والعنفوان.

بعد 104 سنوات على التجربة المريرة التي عاشها الارمن، ما زالوا يعطون اللبنانيين والشعوب التي استضافتهم دروسا في العيش الحر والتعاضد وإعادة بناء المجتمع في بيئة تتعايش مع محيطها وتتعلم منه وتعلمه.

ما بنته الطائفة الارمنية في لبنان من صروح دينية (اديرة وكنائس) ومؤسسات اجتماعية وتربوية (مدارس وجامعات) ونوادٍ رياضية ومؤسسات إعلامية وثقافية وشركات صناعية وتجارية ساهمت في إعلاء شأن الاقتصاد الوطني وباتت مرآة له.

لم ينس الارمن في لبنان تاريخهم وتراثهم وثقافتهم وقضيتهم وناضلوا وصبروا حتى نالوا اعتراف العالم والامم المتحدة بالإبادة، وهو اعتراف لم يكن ليتحقق لولا المثابرة والمتابعة والصبر والتمسك بالحق.

لم يتقوقع الارمن اينما حلوا في العالم خصوصاً في لبنان فانتشروا في بيروت والمتن وزحلة وطرابلس وتناغموا مع الشعب اللبناني حتى باتوا جزءا لا يتجزأ منه يصيبهم ما يصيبه ويفرحهم ما يفرحه، ويحزنهم ما يحزنه.

بات الحضور الارمني الديني والتربوي والاجتماعي والثقافي والرياضي والسياسي في لبنان ضمن تاريخ الوطن الذي قدم للارمن ملاذاً فبادلوه الضيافة بعطاء بلا حدود ليصبحوا ابرز مكوناته.

قدم الارمن للبنان عظماء في مختلف القطاعات حملوا علمه في كل الدنيا، وقدموا ايضاً شهداء مع الجيش اللبناني دافعوا عن حدوده وسيادته وامن اهله.



مع الصبر والصمود والمثابرة، باتت التجربة المرة التي عاشها الشعب الارمني مع السريان والكلدان والآشوريين، تجربة يمكن ان تدّرس وتخّلد في كتب التاريخ.

يعود الارمن سنويا إلى الذكرى الاليمة ليأخذوا منها العبر، ويحجون إلى ارض الاجداد، يتعلقون بها وبتاريخهم وقيّمهم الانسانية، كما بالارض التي استضافتهم فصاروا منها وصارت لهم اوطاناً.

أثبت الارمن ويثبتون، انهم قيمة مضافة للبنان الذي احبهم كما احبوه.

في ذكرى الإبادة، اثبت الارمن مقولة الا يموت حق وراءه مطالب.

تحية إلى ارواح الشهداء الارمن الذين ماتوا لتحيا أمة بنت أوطاناً، ونحن منهم نتعلم ان نبقى معهم اوفياء لقضيتهم.