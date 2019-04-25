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جريصاتي ترأس اجتماعاً ل 50 جمعية بيئية تحضيراً لاطلاق الجيش البيئي

25
APRIL
2019
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في اطار التحضيرات لاطلاق الجيش البيئي الذي أعلن عنه وزير البيئة فادي جريصاتي في خلال حفل التسليم والتسلّم في وزارة البيئة ، ترأس الوزير جريصاتي اجتماعاً تمهيدياً لحوالى 50 جمعية بيئية منضوية في " التجمّع اللبناني للبيئة " برئاسة المهندس مالك غندور بحضور منظّم اللقاء مستشاره لشؤون الجمعيات والبلديات شاكر نون حيث شرح وزير البيئة الهدف من فكرة " الجيش البيئي " وهي جمع متطوعين من كافة القطاعات والمناطق اللبنانية لديهم الحسّ الوطني والاجتماعي والبيئي لمؤازرة وزارة البيئة في مهمتها في الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية بيئة لبنان ونشر ثقافة بيئية موحدة وتوحيد الجهود والرؤيا.


وقدّم الوزير جريصاتي شرحاً شاملاً عن عمل وزارة البيئة على كل المستويات وخصوصاً خطة الوزارة لادارة النفايات وسياستها للمقالع والكسارات، وتطرّق الى موضوع المحميات الطبيعية وصدور قانون تنظيمي لها عن المجلس النيابي قبل أن يجيب على أسئلة ممثلي الجمعيات واستفساراتهم.
وكان اللقاء إستهل بكلمة ترحيبية للمهندس شاكر نون شرح فيها أهداف الجيش البيئي وكيفية الشراكة في إطلاق الحملة الوطنية للفرز من المصدر ، تلاه رئيس التجمع اللبناني للبيئة مالك غندور.


وفي اطار التعريف بمهام وزارة البيئة، تولّى رئيس مصلحة الدوائر الاقليمية في الوزارة جريس برباري عرض هيكلية الوزارة ومهام المصلحة التي يترأسها ومن بينها التداعيات البيئية لأزمة النازحين السوريين، ثم عرض رئيس مصلحة الموارد الطبيعية نديم مروّه آخر المستجدات المتعلقة بسياسة الوزارة حول المقالع والكسارات، على أن يتم استكمال الاجتماعات مع رؤساء المصالح الخمسة المتبقين ووضع جدول اعمال للتعاون في المجال البيئي مع قطاعات أخرى أكاديمية وصناعية وكشفية وسواها.


وكان وزير البيئة عرض للاوضاع البيئية في منطقة الضنية مع النائب سامي فتفت ، ثم الاوضاع البيئية في منطقة عكار مع النائب محمد سليمان.

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